Na Braču se krije geološko čudo staro 66 milijuna godina: Tragovi katastrofe koja je izbrisala dinosaure dobili posebnu zaštitu

Otok Brač dobio je još jedno iznimno vrijedno zaštićeno prirodno područje. Geološki lokalitet Likva u Sutivanu, koji čuva tragove jednog od najdramatičnijih događaja u povijesti Zemlje, udara asteroida prije približno 66 milijuna godina, službeno je proglašen spomenikom prirode. Riječ je o lokalitetu čija znanstvena vrijednost nadilazi hrvatske granice, a javnosti će biti predstavljen u petak, 16. listopada. Sutivan je tako dobio svoj prvi spomenik prirode, dok je Splitsko-dalmatinska županija bogatija za četrnaesti spomenik prirode na svom području. Zaštićeni lokalitet nalazi se na području punte Likva – Bačva, gdje su sačuvani iznimno vrijedni geološki slojevi koji svjedoče o velikim promjenama u povijesti našeg planeta. Ono što Likvu čini posebnom nisu samo njezine prirodne ljepote, nego i geološka prošlost skrivena u stijenama.

Naime, na ovom području očuvane su plitkomorske naslage koje predstavljaju takozvanu K-Pg granicu, odnosno prijelaz između krede i paleogena. Riječ je o razdoblju prije približno 66 milijuna godina, kada je udar velikog asteroida izazvao globalnu katastrofu povezanu s masovnim izumiranjem brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući neptičje dinosaure. Taj je događaj označio jednu od najvećih prekretnica u povijesti života na Zemlji i otvorio put razvoju i širenju sisavaca. Zahvaljujući specifičnim geološkim uvjetima, upravo su na području Likve sačuvane naslage koje predstavljaju iznimno vrijedan zapis tog prijelaza. Njihova očuvanost čini ovaj brački lokalitet geološkim raritetom od globalnog znanstvenog značaja.

Zaštita je rezultat višegodišnjeg rada

Do proglašenja spomenika prirode došlo je nakon višegodišnjeg rada i suradnje lokalnih i županijskih institucija.

Narodna knjižnica Sutivan, u suradnji s Hrvatskim geološkim institutom, već neko vrijeme provodi projekt geološke valorizacije područja punte Likva – Bačva. Cilj projekta je istražiti, zaštititi i javnosti približiti iznimnu znanstvenu i obrazovnu vrijednost ovog prostora. Istodobno su Općina Sutivan i Narodna knjižnica Sutivan pokrenule inicijativu za zakonsku zaštitu lokaliteta, predloživši Javnoj ustanovi More i krš njegovo uvrštavanje među zaštićena prirodna područja Splitsko-dalmatinske županije.

Inicijativa je prihvaćena 2022. godine, nakon čega je Javna ustanova More i krš provela postupak zaštite.

Postupak je dovršen krajem 2025. godine na Županijskoj skupštini, a formalna zaštita stupila je na snagu početkom 2026. godine, nakon objave Odluke o proglašenju Spomenika prirode Likva u Narodnim novinama 7. siječnja. Likva je tako službeno zaštićena u kategoriji geološkog spomenika prirode. Na području Brača sada je evidentirano ukupno sedam prirodnih lokaliteta s nacionalnim statusom zaštite.

U planu i poučna geološka staza

Zaštita Likve nije kraj aktivnosti vezanih uz ovaj vrijedan lokalitet. U sklopu projekta radi se i na uspostavi Poučne geološke staze Sutivan, koja će posjetiteljima omogućiti bolje upoznavanje s geološkom poviješću otoka. Buduća staza trebala bi približiti složene geološke procese široj javnosti te dodatno obogatiti obrazovnu i turističku ponudu Sutivana i Brača. Upravljanje novim spomenikom prirode povjereno je Javnoj ustanovi More i krš, dok sredstva za njegovo upravljanje osigurava Splitsko-dalmatinska županija.

Predstavljanje u petak uz vodstvo stručnjaka

Službeno predstavljanje Geološkog spomenika prirode Likva i buduće Poučne geološke staze Sutivan održat će se u petak, 16. listopada 2026. godine, s početkom u 11 sati u uvali Likva u Sutivanu. Posjetitelje će kroz geološke posebnosti lokaliteta voditi dr. sc. Tvrtko Korbar i dr. sc. Damir Palenik, stručnjaci Hrvatskog geološkog instituta. Događaju će nazočiti i predstavnici Javne ustanove More i krš Splitsko-dalmatinske županije.

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti samostalno doći do lokaliteta organiziran je prijevoz s polaskom ispred zgrade Općine Sutivan u 10.45 sati. Predstavljanje je otvoreno za medije i zainteresiranu javnost, a bit će to prilika da posjetitelji iz prve ruke doznaju zbog čega ovaj naizgled običan dio bračke obale krije geološku priču staru čak 66 milijuna godina. Za Sutivan i Brač proglašenje Likve spomenikom prirode predstavlja važan korak u očuvanju prirodne baštine, ali i priliku da se jedinstveni geološki fenomen predstavi široj domaćoj i međunarodnoj javnosti.