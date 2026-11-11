Na Braču maslinari ne pamte ovakvu sezonu! Uljara radi dan i noć, a vlasnik upozorava: "Nemate što čekati!"

Ovogodišnja berba maslina na Braču u punom je zamahu, a u uljari Grikula u Pučišćima strojevi rade gotovo bez prestanka. Iako je dugotrajna suša ostavila posljedice na količinu ulja, kvaliteta je i dalje na prvome mjestu. Vlasnik uljare Robert Eterović otkriva kakva je ovogodišnja sezona, zašto maslinari ne bi trebali odgađati berbu i koliko su se navike bračkih težaka promijenile posljednjih godina.

Na Braču je sezona maslina jedan od najvažnijih dijelova godine. Maslinici su puni berača, a uljare rade punom parom kako bi se što prije preradili ubrani plodovi i sačuvalo ono najbolje što maslina može dati.

Tako je i u uljari Grikula u Pučišćima, gdje strojevi ovih dana rade gotovo 24 sata dnevno. Od otvaranja uljare prošlo je već mjesec i pol dana, a vlasnik Robert Eterović za Dalmaciju Danas otkriva da je sezona zahtjevna, ponajprije zbog posljedica ljetne suše.

Suša uzela danak: Randmani od 6 do 18 posto

Ovogodišnje vremenske prilike nisu išle na ruku bračkim maslinarima. Nedostatak kiše tijekom ljeta utjecao je na razvoj plodova i količinu ulja koju masline mogu dati.

Prema Eterovićevim riječima, randmani su vrlo različiti, od svega šest pa do 18 posto, no većinom su niži od očekivanih.

„Suša je učinila svoje, maslina jednostavno nije stigla učinit ulje. Da je pala koja kiša ovo lito, bilo bi i maslina i ulja puno više i bojedah. Al' šta je, tu je! Nema se ča čekat i odgađat berbu, ko oće pravo i kvalitetno ulje, mora brat na vrime“, objašnjava Eterović.

Iako su mnogi maslinari razočarani količinom dobivenog ulja, vlasnik Grikule upozorava da odgađanje berbe nije rješenje. Naprotiv, pravodobna berba i brza prerada ključni su za očuvanje kvalitete.

Nova tehnologija u Grikuli: Masline se prerađuju odmah nakon berbe

Uljara Grikula posljednjih je godina ulagala u modernizaciju proizvodnje. Nabavljeni su novi strojevi proizvođača Alfa Laval, a prerada se odvija u dvofaznom sustavu.

Posebna pozornost posvećuje se temperaturi prerade, koja ne smije prelaziti 27 Celzijevih stupnjeva.

Takav način proizvodnje omogućuje očuvanje vrijednih sastojaka maslinova ulja, uključujući polifenole, kao i karakterističnih mirisa i okusa po kojima je poznato kvalitetno bračko maslinovo ulje.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na vrijeme koje protekne od berbe do prerade.

Nekada su maslinari ubrani plod znali držati u vodi danima, pa čak i tjednima, no takve navike danas sve više odlaze u prošlost.

U Grikuli se masline nastoje preraditi što prije, često već iste večeri kada su ubrane.

Ništa se ne baca: I ostaci prerade ponovno se koriste

U uljari vode računa i o iskorištavanju ostataka koji nastaju tijekom prerade.

U dvofaznom sustavu komina s pripadajućom vlagom odlaže se na parcelu, gdje nakon određenog vremena može poslužiti za daljnju obradu i korištenje u poljoprivredi.

Eterović ističe da se na taj način nastoji iskoristiti što više onoga što maslina daje, uz povrat organske tvari u zemlju.

Uljara se bavi i otkupom ulja za brend Orgula, a maslinarima omogućuje i njegovo čuvanje.

Ipak, Eterović preporučuje da se prvo, najkvalitetnije ulje pravodobno ponudi tržištu, dok su njegova svježina i izražene arome na vrhuncu.

Brački maslinari promijenili navike: „Ljudi sve više slušaju struku“

Jedna od najvećih promjena koje Eterović primjećuje tijekom posljednjih deset godina odnosi se upravo na ponašanje maslinara.

Nekadašnje metode, poput držanja maslina u morskoj ili slatkoj vodi prije prerade, danas se sve rjeđe primjenjuju.

Maslinari iz Pučišća i okolnih mjesta sve više prihvaćaju suvremene preporuke, a važnost brze prerade i pravilnog postupanja s plodovima postala je općeprihvaćena.

Takav napredak posebno veseli vlasnika Grikule, koji smatra da se kvaliteta domaćeg maslinova ulja može dodatno unaprijediti upravo edukacijom i promjenom starih navika.

Strojevi rade gotovo bez prestanka, a sezona bi mogla potrajati do Božića

U uljari trenutačno vlada velika gužva. Masline neprestano pristižu, a zaposlenici nastoje što prije preraditi svaku novu količinu.

Očekuje se da će prerada trajati najmanje do sredine prosinca, a moguće je da će se nastaviti i sve do Božića.

Unatoč velikom opsegu posla, u Grikuli ne nedostaje dobrog raspoloženja. Uljara je, kao i mnoge druge na dalmatinskim otocima, mjesto na kojem se uz posao susreću susjedi, prijatelji i težaci.

„Kod nas u uljari uvik je veselje i dobra spisa! Uvik neko donese kap domaće kapljice gore u konobu, popije se, pojede i proćakula. Ljudi su dobro raspoloženi. Zato pozivamo sve naše bračke maslinare: oberite te masline na vrime, dovezite ih u Grikule i izvučimo zajedno najboje ča možemo iz ove godine!“, poručuje Eterović.

Iako će ovogodišnja sezona ostati zapamćena po suši i slabijim randmanima, u Pučišćima ne gube optimizam. Za bračke maslinare najvažnije je da trud uložen tijekom cijele godine na kraju rezultira kvalitetnim domaćim uljem, proizvodom koji je već generacijama neizostavan dio otočne tradicije.