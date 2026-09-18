Na Braču još 63 vatrogasca, ugašen požar kod Sevida: Gorjelo vozilo u Splitu i borova šuma u Solinu

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija u posljednja 24 sata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Najviše snaga i dalje je angažirano na velikom požarištu na području Ložišća i Bobovišća na Braču. Tijekom četvrtka vatrogasci su čuvali rubne dijelove požarišta i sanirali povremena izdimljavanja, a iz zraka su im pomagala dva Air Tractora.

U poslijepodnevnim satima raspuštene su snage operativnih područja Omiš i Makarska, dok su tijekom noći na požarištu ostala 22 vozila i 63 vatrogasca.

Riječ je o požaru na kojem su prethodnih dana bile angažirane velike vatrogasne snage. U jednom trenutku na terenu su bila 204 vatrogasca sa 58 vozila, uz pomoć kanadera i dva Air Tractora. Sanacija požarišta nastavlja se.

Dobre vijesti stigle su sa šireg područja Sevida. Požar otvorenog prostora koji je izbio 13. rujna u 16.12 sati, a lokaliziran iste večeri u 21.15 sati, ugašen je u četvrtak, 17. rujna, u 8 sati.

Vatrogasci su tijekom proteklog dana intervenirali i u Splitu. U 12.26 sati gorjelo je smeće u metalnom kontejneru na križanju Dubrovačke i Varaždinske ulice. Požar su ugasila trojica pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom.

U noći na petak, u 3.24 sati, splitski vatrogasci intervenirali su zbog požara vozila u Mitničkoj ulici. Na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Posla su imali i pripadnici DVD-a Split. U Zagrebačkoj ulici u 19.48 sati uklanjali su granu s prometnice, a istu vrstu intervencije imali su u 21.54 sati u Gundulićevoj ulici.

U Korušcama su pripadnici DVD-a Zagora u 14.13 sati pružili prvu pomoć osobi kojoj je pozlilo u vozilu, sve do dolaska djelatnika hitne medicinske službe.

U Kaštel Novom u 21.54 sati izbio je požar strujnog ormarića, na kojem su intervenirali pripadnici DVD-a Kaštela.

Vatrogasci su tijekom noći imali posla i u Vranjičkom gaju u Solinu, gdje je u 00.02 sati izbio požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila oko 300 četvornih metara guste borove šume.

Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Solin, Vranjic, Mladost i Kaštela. Požar je ugašen u 2 sata.