Na Braču i dalje traje borba s vatrom: 180 vatrogasaca i 55 vozila na terenu, u gašenju sudjeluju i zračne snage

Borba s požarom na Braču i dalje traje. Na terenu je trenutno oko 180 vatrogasaca s 55 vozila, a gašenje je i dalje u tijeku.

Situacija je zahtjevna, no dobra je vijest da trenutno ništa nije ugroženo. Vatrogasci su raspoređeni na požarištu i nastavljaju sanirati aktivne dijelove požarne fronte.

U pomoć bračkim vatrogascima stigle su snage iz više dijelova Hrvatske. Na požarište su pristigle ekipe iz Šibensko-kninske, Zadarske, Dubrovačko-neretvanske i Istarske županije, kao i iz riječkog područja.

U gašenju iz zraka sudjeluju jedan Canadair i dva Air Tractora, koji pomažu vatrogascima na terenu u borbi protiv vatre i saniranju požarišta.

Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića situacija je trenutno bolja negoli ranije.

Trenutačno nema ugroženih objekata. Vatrogasci nastavljaju s gašenjem, a tijekom intervencije provode se i potrebne rotacije snaga na terenu.