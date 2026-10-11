Na Brač stigli na momačku zabavu, a kući se vraćaju kao pobjednici! Rabljani pomeli konkurenciju u lignjolovu

Unatoč kiši i jakom jugu, u Bolu na Braču održana je tradicionalna lignjadura koja je okupila devet ekipa. Najviše razloga za slavlje imali su gosti s otoka Raba, koji su u Bol stigli na momačku zabavu, a na kraju osvojili prvo mjesto i ulovili najveću lignju natjecanja. Loše vremenske prilike nisu uspjele pokvariti raspoloženje sudionika lignjadure u Bolu na Braču. Od ukupno 14 prijavljenih ekipa, njih devet odlučilo je izaći na more i okušati sreću u lovu na lignje, još jednom pokazavši da ljubiteljima ovog tradicionalnog natjecanja ni kiša ni jugo nisu prepreka.

Došli na momačku, a osvojili prvo mjesto!

Najzanimljiviju priču ovogodišnjeg natjecanja ispisala je ekipa "Kum s Raba". Rabljani su na Brač doputovali kako bi proslavili momačku zabavu, no njihov se boravak pretvorio i u pravi natjecateljski uspjeh. S ukupnim ulovom od 1,60 kilograma lignji osvojili su prvo mjesto, a pripala im je i nagrada za najveću ulovljenu lignju, tešku čak 0,56 kilograma.

Pobjedničku ekipu činili su Ivan-Gabriel Ključarić, David Fafanjeđel, Lovro Ćuća-Žentil, Jakov Badurina (Lun) i Stipe Debelić.

Domaćini zauzeli drugo mjesto

Drugo mjesto pripalo je ekipi "Bolski Vlaji", koja je ulovila ukupno 1,48 kilograma lignji, dok je treće mjesto osvojila ekipa "Digi Bigi" s ulovom od 1,30 kilograma. Ovogodišnja lignjadura još je jednom pokazala da natjecateljskog duha i dobre atmosfere u Bolu ne nedostaje čak ni kada vremenske prilike nisu naklonjene ribolovcima. A posebno će je pamtiti vesela ekipa s Raba, koja je na Brač stigla zbog momačke zabave, a kući se vraća s pobjedničkom titulom i pričom koju će zasigurno još dugo prepričavati.