Na blagdan Svih svetih ipak će se moći raditi: Vlada otkrila koje trgovine smiju otvoriti vrata

U uvodnom dijelu sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnosti, među ostalim na 10 godina rada Vlade i cijene goriva.

"Sve su cijene jeftinije nego kad bi pustili tržišne cijene s obzirom na energetsku krizu. Nastavit ćemo pomagati građanima i gospodarstvo", poručio je.

Godišnji dodatak na mirovine

Godišnji dodatak na mirovine povećava se za 2026. na sedam eura po godini staža i iznosit će na godišnjoj razini oko 208 eura u prosijeku po korisniku, rekao je Plenković. U proračunu je osigurano za tu namjenu 260 milijuna eura.

"Kad se zbroji godišnji dodatak, prosječna mirovina je na oko 780 eura i radimo napore da pomognemo našim umirovljenicima koji su nam važni", poručio je Plenković.

Vlada je usvojila konačni prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti te transparentan i digitaliziran sustav iznajmljivanja.

"Uspostavlja se jedinstveni sustav registracije iznajmljivača i uvodi se obavezni registracijski broj za smještajne jedinice koje se oglašavaju putem internetskih platformi. Drugi cilj je digitalizacija upravnih postupaka koji će se voditi elektronički kroz sustav e-turizam", pojasnio je resorni ministar Tonči Glavina.

U odnosu na tekst upućen u prvo čitanje u Saboru provedena su dodatna usuglašavanja. Privremena rješenja produljuju se do 31. prosinca 2030. godine kojima se iznajmjivačima omogućuje usklađivanje s propisima, pojasnio je. Krajem 2024. je oko 15 tisuća iznajmljivača poslovalo prema privremenim rješenjima.

U prosincu stiže 13. mirovina

Ministar Alen Ružić kazao je kako se dodatak koji će se isplaćivati u prosincu ići svim umirovljenicima, iznosit će sedam eura po godini mirovinskog staža. Prva isplata išla je prošle godine, a ovime se potvrđuje trajnost ovog prava, dodao je.

"Obračunava se automatski, ne mora se podnositi zahtjev", rekao je.

Oni koji imaju puni staž od 40 godina dobit će iznos do 280 eura, za one koji imaju 30 godina isplata bi bila 210 eura.

Rad na blagdan Svih svetih

Na blagdan Svih svetih 1. studenog moći će, prema odluci Vlade, raditi cvjećarnice te objekti koji prodaju svijeće, odnosno proizvode koji su vezani uz navedeni blagdan.