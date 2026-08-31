Na Bilice doveden 47-godišnjak: Bio je na kokainu

U Solinu je policija zaustavila 47-godišnjeg vozača koji je, osim što je prošao kroz crveno svjetlo, vozio unatoč zabrani upravljanja automobilom B kategorije.

Prometni policajci zaustavili su ga 28. kolovoza oko 21.10 sati. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost kokaina, nakon čega je vozač odbio dati krv i urin na daljnju analizu.

Kod sebe nije imao ni vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu ni prometnu dozvolu vozila.

Vozač je uhićen i priveden nadležnom sudu. Policija je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja predložila da mu se odredi 15-dnevno zadržavanje, kao i dvije kazne zatvora od po 30 dana, odnosno jedinstvena kazna zatvora od 60 dana.

Za ostale prekršaje predložena je i novčana kazna od ukupno 470 eura te zabrana upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 24 mjeseca.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje. Zbog opasnosti da bi mogao ponovno počiniti istovrsne prekršaje, 47-godišnjaku je određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor. O ostalim predloženim sankcijama sud će odlučiti naknadno.