Policija je za 42-godišnjaka predložila 30 dana zatvora i trajno oduzimanje automobila.

Policijski službenici prometne policije u četvrtak, 26. studenoga, u 13.50 sati na autocesti A1, na odmorištu Kozjak, zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 42-godišnjak bez važeće vozačke dozvole.

Muškarcu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 15 negativnih prekršajnih bodova, a zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole ne može podnijeti sve do svibnja 2028. godine.

Već kažnjavan zbog alkohola i vožnje pod zabranom

Kako je izvijestila policija, riječ je o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja koji je ranije pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom unatoč zabrani.

Muškarac je uhićen i priveden na sud, a policija mu je privremeno oduzela automobil te predložila njegovo trajno oduzimanje.

Sud ga pustio na slobodu

Policija je sudu predložila i zadržavanje 42-godišnjaka, izricanje zatvorske kazne u trajanju od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija na 12 mjeseci.

Međutim, sud je nakon saslušanja muškarca pustio na slobodu.