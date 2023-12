Na atraktivnoj lokaciji uz Sirobuju 'niknut' će novi McDonal's i to prvi s uslugom McDrive: Doznajemo detalje ovog projekta

Otvaranje prvog McDrive-a u Splitu, vjerojatno bi izazvalo veliki interes i uzbuđenje među Splićanima, ali i stanovnicima okolnih mjesta i sela nadomak Splita. Kako doznaje portal Dalmacija Danas, ako sve bude po planu, u bliskoj budućnosti bageri će stići na lokaciju gradilišta. Ako je suditiRiječ je o atraktivnoj lokaciji uz Sirobuju, nesposredno ispod benzinske crpke u smjeru Omiša.

Vlasnik zemljišta je tvrtka Imogeo d.o.o., koja je zadnjeg dana listopada 2023.godine podnijela zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole na čak tri čestice. Potvrđeno je to za portal Dalmacija Danas iz Banovine.

"Na navedenim katastarskim česticama postoji pokrenut zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/23-01/000047", doznajemo od Tea Vojkovića, pročelnika po ovlaštenju Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju.

Prema riječima struke, ako je idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole uredan, a zasigurno je, realno je očekivati lokacijsku dozvolu kroz mjesec, najkasnije dva, s obzirom na nadolazeće blagdane. Nakon ishođenja lokacijske dozvole treba ishodovati građevinsku dozvolu, taj proces isto traje koji mjesec dana otprilike i onda po formiranju građevne čestice može se pristupiti gradnji. Laički rečeno, prvi bageri bi mogli početkom proljeća. Ovisno od dinamici gradnje, al i vremenskim prilikama, ovisit će kada će McDonal's otvoriti svoja vrata na Sirobuji...

Sjećate li se prvog 'Mekića'?

Mirisali su davnih godina prženi krompirići i cheeseburgeri iz restorana brze hrane na vrhu Marmontove. Nema tko se toga ne sjeća... Svi su htjeli probati famozni Big Mac, a potom je na žalost mnogih Splićana zatvorio. Ponovno je otvorio u prvom shopping centru Joker i to davne 2007. godine. Nakon Jokera, McDonald’s je 2016. godine otvorio u Poljičkoj ulici, a potom u City Centru One i Mall of Split. Međutim, u Splitu kao drugom najvećem gradu u Hrvatskoj nema uvedene usluge McDrive.

'Kada si u žurbi i ne da ti se izać iz auta' - tako ju opisuju na McDonals stranici, a riječ je o popularnoj usluzi koja omogućuje vozačima da naruče hranu i piće putem automatskog prozora, pružajući im brzu i prikladnu opciju za obrok ili osvježenje tijekom vožnje. Takvu uslugu pak pružaju u Šibeniku, Zadru, Puli, Rijeci, Karlovcu, Zagrebu....

Očekuje se da bi otvaranje McDrive-a u Splitu privuklo mnogo ljubitelja McDonald'sa te stvorilo novo omiljeno 'stajalište Splićana'. S obzirom na globalnu popularnost brenda, otvaranje McDrive-a u Splitu moglo bi dodatno obogatiti gastronomsku ponudu grada.

Što o tome kažu Splićani?

- Oh. Prvi put čujem, bome baš dobra informacija.Daj Bože da bude što prije - govori nam Ivan K.

- Di smo mi od Zagreba, valjda će i kod nas. Ne virujem dok ne otvori - dodaje njegov prijatelj Roko.

- Tko voli, nek izvoli. Nije moja generacija za to - kazuje nam umirovljenica Ana.

Nema nikakve sumnje da će novi, točnije prvi McDonald’s drive u Splitu biti veoma popularan, ali i da će već prvog dana biti kolona automobila koji će čekati na svoj meni.

Što o samom otvaranju kažu iz uprave Mcdonals'a do objave članka nismo uspjeli doznati. Njihov odgovor na upit portala Dalmacija Danas ćemo objaviti po primitku.