Dva kioska na zadarskom Muraju ponovno se nude u zakup, ali ovoga puta po znatno nižoj početnoj cijeni. Tržnica Zadar raspisala je novi natječaj nakon što prethodni pokušaj iznajmljivanja nije privukao nijednog zainteresiranog ponuditelja. Umjesto ranijih 512 eura mjesečno plus PDV, početna zakupnina sada iznosi 328 eura plus PDV, što predstavlja smanjenje od 184 eura mjesečno, odnosno približno 35,9 posto.

Atraktivna lokacija nije bila dovoljna

Muraj je jedna od prepoznatljivih zadarskih šetnica, smještena uz povijesnu jezgru grada i prostor koji tijekom turističke sezone privlači velik broj posjetitelja. Unatoč takvom položaju, dva kioska koja je Tržnica Zadar ponudila u zakup nisu pronašla zainteresirane zakupce na prethodnom natječaju. Prema objavljenim informacijama, na poziv iz rujna nije pristigla nijedna ponuda.

Takav rezultat otvara pitanje koliko su početne zakupnine javnih poslovnih prostora usklađene sa stvarnim mogućnostima poduzetnika. Dobra lokacija može povećati poslovni potencijal, ali sama po sebi ne jamči dovoljno prihoda za pokrivanje najma, radnika, nabave robe i drugih troškova. Osobito je to važno kod djelatnosti koje znatan dio godišnjeg prometa ostvaruju tijekom nekoliko turističkih mjeseci.

Mjesečni trošak niži za 184 eura

Nova početna zakupnina od 328 eura plus PDV znači da je za svaki kiosk godišnji osnovni trošak najma, bez PDV-a i drugih mogućih izdataka, smanjen s 6.144 na 3.936 eura. Razlika iznosi 2.208 eura godišnje, a tijekom pet godina, koliko je predviđeno trajanje zakupa, po toj bi početnoj cijeni ukupna razlika iznosila 11.040 eura. Riječ je o usporedbi početnih cijena, dok konačna zakupnina može ovisiti o rezultatima natječaja.

Takvo smanjenje može biti značajno poduzetnicima koji razmatraju otvaranje maloprodajnog objekta, ali još nije poznato hoće li biti dovoljno za privlačenje zainteresiranih zakupaca. Visina najma samo je jedan od elemenata poslovne računice, uz lokaciju, dozvoljenu djelatnost, radno vrijeme i očekivani promet. Posebno je važno kakvi su uvjeti poslovanja izvan glavne turističke sezone.

Zakup na pet godina

Tržnica Zadar oba kioska ponovno nudi u zakup na petogodišnje razdoblje, što budućim zakupcima pruža mogućnost dugoročnijeg poslovnog planiranja. Prema uvjetima objavljenog natječaja, odabrani ponuditelji ugovor bi trebali sklopiti najkasnije do 30. studenoga 2026. godine. Ostaje za vidjeti hoće li gotovo 36 posto niža početna zakupnina rezultirati većim interesom nego u prvom pokušaju.

Za gradsku tvrtku važno je da poslovni prostori ne ostaju prazni, ali i da se javnom imovinom upravlja na financijski održiv način. Nezainteresiranost zakupaca može biti signal za preispitivanje početne cijene, uvjeta korištenja ili očekivanog poslovnog modela. U konkretnom slučaju zasad je potvrđeno da je prvi natječaj prošao bez ponuditelja i da je zbog toga objavljen novi poziv s nižom zakupninom.

Slična pitanja otvaraju se i u drugim dalmatinskim gradovima

Primjer Zadra zanimljiv je i u kontekstu nedavnih rasprava o zakupu javnih površina u drugim dalmatinskim gradovima. U Splitu su, primjerice, tijekom priprema Adventa također snižavane početne cijene pojedinih kućica nakon slabijeg interesa u prvom krugu. Iako je riječ o različitim vrstama zakupa, oba slučaja otvaraju pitanje odnosa između početne cijene i stvarne potražnje.

Dugoročno je važno utvrditi jesu li gradske zakupnine prilagođene sezonalnosti poslovanja i mogućnostima lokalnih poduzetnika. Previsoka početna cijena može rezultirati praznim prostorima, dok preniska može otvoriti pitanje optimalnog upravljanja javnom imovinom. Novi zadarski natječaj pokazat će može li znatno smanjenje cijene privući zakupce ondje gdje prvi pokušaj nije uspio.