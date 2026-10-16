Na atraktivnoj kros lokaciji Ljubač – Jordani u subotu će se održati prvenstva Dalmacije i Zadarske županije

U subotu, 17. listopada 2026. godine s početkom u 12 sati na kros lokaciji Ljubač – Jordani, na području Općine Ražanac, održat će se Prvenstvo Dalmacije u krosu i Prvenstvo Zadarske županije u krosu. Organizatori natjecanja su Atletski klub Alojzije Stepinac Zadar i Atletski savez Zadarske županije.

Za nastup na prvenstvu prijavljen je ukupno 131 trkač i trkačica, koji će se natjecati u različitim dobnim kategorijama, od najmlađih atletičara rođenih 2019. godine i mlađih pa sve do seniora i veterana.

Natjecateljski program započinje u 12 sati utrkom na 200 metara za limače i limačice rođene 2019. godine i mlađe. Slijede utrke na 300 metara za natjecatelje rođene 2018. godine, na 500 metara za 2017. godište, na 600 metara za 2016. godište te na 800 metara za 2015. godište.

Mlađi kadeti i kadetkinje, rođeni 2013. i 2014. godine, trčat će 1000 metara, dok je za kadete i kadetkinje rođene 2011. i 2012. godine predviđena utrka na 1200 metara.

Mlađi juniori i juniorke, rođeni 2009. i 2010. godine, nastupit će na 1500 metara, kao i juniori i juniorke rođeni 2007. i 2008. godine. Natjecateljski program završit će utrkom seniora i veterana na 3000 metara.

Najuspješnija tri natjecatelja u svakoj kategoriji bit će nagrađena medaljama, a svi sudionici dobit će prigodne sudioničke medalje.

Predsjednik Atletskog saveza Zadarske županije Slobodan Miolović ističe kako kros natjecanja na Ljupču imaju višestruku vrijednost, od promicanja atletike i poticanja tjelesne aktivnosti do boravka u prirodi i njezina očuvanja.

„Kros natjecanja važna su za promicanje zdravlja i aktivnog načina života, posebno kod djece i mladih, ali i za razvijanje svijesti o očuvanju prirode. Ljubač ima odlične prirodne uvjete i atraktivnu stazu za održavanje kros natjecanja. Ovotjedna prvenstva bit će i odlična uvertira za Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u krosu, koje će sljedeće subote okupiti najbolje kros trkače Lijepe Naše. To je ujedno i odlična prilika za promociju i Ljupča kao kros-lokacije i turističke destinacije”, rekao je Miolović.