Na 9-godišnjaka pao betonski ukras, na 27-godišnjaka suha grana sa stabla

U četvrtak, 30. srpnja oko 17:50 u Đurđicu, ispred vatrogasnog doma, 9-godišnje dijete zadobilo je ozljede nakon što se s ruba zida otvorene terase odvojio betonski ukras i pao na njegovu nogu.

Ozlijeđenom djetetu pružena je liječnička pomoć u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu, a kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, izvijestila je PU koprivničko-križevačka.

Jučer, 31. srpnja oko 7:30 u šumskom predjelu kod Čepelovca, 27-godišnjak je tijekom sječe stabla za osobne potrebe zadobio ozljede kada se prilikom pada stabla odlomila suha grana obližnjeg stabla, koja je pala na njega.

Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu, a kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije.