Na 19. FMFS-u slavili filmovi iz Malte, Španjolske, Francuske i Hrvatske

Publika 19. Festivala mediteranskog filma Split najboljim je u konkurenciji 12 dugometražnih filmova proglasila „Zejtune“ malteškog redatelja Alexa Camillerija, koji je u Ljetnom kinu Bačvice preuzeo Udicu FMFS-a. Brojni posjetitelji festivala svojim su glasovima kao najbolji kratki film iz mediteranske konkurencije izabrali francuski „No Skate!“ redatelja Guila Sele, kojem je pripala novčana nagrada od 1000 eura.

FMFS je predan kinoprikazivaštvu, distribuciji filmova i razvoju publike, pa odluku o dugometražnom pobjedniku posljednjih godina donosi žiri kinoprikazivača. Ovoga puta u žiriju su bili Tanja Miličić iz Kina Valli u Puli, Marta Ban iz riječkog Art-kina i Andrej Fric iz zadarske Kino Zone.

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Glavnu nagradu dodijelili su filmu „Nedjelje“ španjolske redateljice Alaude Ruiz de Azúe, kojoj je pripala i novčana nagrada od 2000 eura, uz obrazloženje kako je riječ o „iznimno suptilnom i emocionalno preciznom prikazu sukoba između osobne slobode i obiteljskih očekivanja, koji otvara univerzalna pitanja identiteta, pripadnosti i prava na vlastiti izbor“.

Kinoprikazivački žiri posebno je priznanje dodijelio španjolskom filmu „Maspalomas“, koji potpisuju Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga.

Za najbolju Ješku, program kratkih filmova iz mediteranskih zemalja, natjecalo se 14 filmova, od čega pet iz Hrvatske. O dobitniku najveće novčane nagrade u regiji, u iznosu od 3000 eura, odlučivali su Anne Marte Nygaard, voditeljica prodaje norveške distribucijske kuće Arthaus, višestruko nagrađivani hrvatski producent Tibor Keser te redatelj Ivan Grgur.

Pobjednikom su proglasili francuski „No Skate!“ redatelja Guila Sele, za koji su poručili da je film „potreban u ovim čudnim i nemirnim vremenima, jer nas podsjeća da se za svijet vrijedi boriti“. Posebno priznanje pripalo je filmu „Histerični napad smijeha“, u kojem su istaknuli „iznimnu izvedbu Snježane Sinovčić Šiškov“.

Nagrade je dodijelio i žiri mladih, u kojem su ove godine bile Luisa Duplančić, Ema Carević, Laura Mikulić i Doroteja Tomaš. U dugometražnoj konkurenciji najboljim su proglasili film „Koke“ redatelja Igora Jelinovića jer im je „kombinacija realnosti i duhovitosti učinila film iznimno uvjerljivim“, a među kratkim filmovima portugalski „O“ redateljice Francisce Alarcão, koji vješto obrađuje temu anksioznosti.

Organizatori Festivala mediteranskog filma Split ne skrivaju zadovoljstvo činjenicom da je broj posjetitelja nastavio rasti i ove godine.

- S jedne strane imamo vjerne gledatelje koji su s nama od samih početaka, a s druge nove generacije mladih koji sudjeluju ne samo kao publika nego i kao volonteri i suradnici. FMFS se tako uoči svog 20. rođendana pozicionira kao događanje otvoreno svim generacijama te potvrđuje svoj status jedne od najposjećenijih gradskih manifestacija. Iako je pred nama cijela sezona rada Ljetnog kina Bačvice te Kino Mediteran diljem Dalmacije, pripreme za jubilarno izdanje FMFS-a već su počele i jedva čekamo podijeliti s publikom sve što pripremamo - poručio je Alen Munitić, umjetnički direktor FMFS-a, najavivši da će se jubilarno izdanje festivala održati od 10. do 19. lipnja 2027. godine.