MYKONOS STIŽE U SPLIT: Vrhunska svjetska imena u ritmu kultnog Scorpiosa na Žnjanu - PAAX, DSF i LANNKA

Ovo ljeto Split dobiva novu glazbenu i gastro dimenziju. Pod nazivom Casa Sol presents: Sounds of Mykonos, na Žnjanu kreće ljetni koncept četvrtaka koji spaja dnevnu beachside atmosferu, zalazak sunca, lounge ritam i dining doživljaj u prostoru koji sve snažnije oblikuje novu splitsku lifestyle scenu.

Da Split više nije samo tranzitna stanica, već destinacija koja sve snažnije oblikuje vlastiti ljetni ritam, potvrđuje i nova glazbeno-gastro priča na Žnjanu. Nedavno otvoreni restaurant & lounge Casa Sol ovog ljeta četvrtak pretvara u dan posvećen glazbi, moru, zalasku sunca i atmosferi koja prirodno povezuje lounge i dining iskustvo.

Koncept Casa Sol presents: Sounds of Mykonos zamišljen je kao niz posebnih četvrtaka u kojima se dnevna beachside energija postupno razvija prema predvečernjem ritmu, stvarajući atmosferu koja podsjeća na najpoznatije ljetne destinacije Mediterana - od Mykonosa do Tuluma, ali u jedinstvenom ambijentu splitskog Žnjana.

Sve počinje u četvrtak, 9. srpnja u 17 sati, kada u Casa Sol stiže PAAX, argentinski duo koji čine German Wagener i Nicolas Damonte. Podrijetlom iz okolice Buenos Airesa, ime su preuzeli iz majanskog izraza koji znači “stvarati glazbu”, a upravo je taj osjećaj rituala, ritma i zajedništva postao prepoznatljiv dio njihovog glazbenog identiteta. PAAX u Split dolaze nakon nastupa na nekima od najpoznatijih svjetskih pozornica, festivala i klubova, među kojima su Scorpios Mykonos, Untold, ADE Festival i The Gardens of Babylon. Njihov zvuk spaja afro-latino ritmove, deep techno, organske teksture i energiju živih perkusija, stvarajući hipnotičan glazbeni jezik koji savršeno odgovara ljetnom mediteranskom duhu Žnjana, a bogat izdavački renome samo dodatno potvrđuje njihovu poziciju među imenima koja oblikuju suvremenu globalnu house scenu.

Da je PAAX tek početak ljetne priče, potvrđuje i činjenica da će u četvrtak, 13. kolovoza, Casa Sol ugostiti DSF-a, grčkog elektroničkog producenta i DJ-a s više od 28 godina iskustva u glazbenoj produkciji. Njegov zvuk posljednjih se godina razvio u prepoznatljiv spoj deep, melodic i Afro-deep house izričaja - elegantan, topao i emotivan, s atmosferom koja prirodno pripada mediteranskoj obali i predstavlja savršeni nastavak ideje četvrtka kao dana koji počinje opušteno uz more, a razvija se prema zalasku, glazbi i večeri koja ima svoj ritam. Upravo u tom prijelazu iz dana u predvečerje Casa Sol pronalazi vlastiti jezik - spoj opuštenosti, estetike, gastronomije i glazbe koja nosi atmosferu bez potrebe za naglim prijelazima.

Vrhunac programa najavljen je za četvrtak, 27. kolovoza, kada na Žnjan stiže LANNKA, jedno od najtraženijih imena svjetske etno-house scene i dugogodišnji glazbeni direktor kultnog Scorpiosa na Mykonosu. Kroz svoj rad LANNKA je sudjelovao u oblikovanju zvučnog identiteta jednog od najutjecajnijih svjetskih ugostiteljskih i lifestyle brendova, stvarajući iskustva koja povezuju glazbu, umjetnost, wellbeing i ljudsku povezanost. Njegov glazbeni jezik kreće se između dubokih, hipnotičkih tekstura i emotivnih trenutaka koji nadilaze klasični plesni podij. Nastup u Splitu bit će ujedno i njegov službeni hrvatski debi, što ovu večer svrstava među posebne glazbene trenutke ljeta.

Iako su PAAX, DSF i LANNKA predvodnici ovog ljetnog vala, iz jednog od najomiljenijih splitskih restorana najavljuju da je riječ tek o dijelu pažljivo građene glazbene priče. Pod istim konceptom, četvrtci na Žnjanu razvijat će se kao dan kada Casa Sol iz dnevnog beachside ritma prelazi u predvečernju atmosferu glazbe, druženja, zalaska sunca i dining doživljaja po kojem se ovaj prostor sve više prepoznaje.

“Od početka gradimo više od restorana i loungea. Casa Sol je zamišljen kao mjesto koje ima vlastiti ritam - od dnevne atmosfere uz more, preko zalaska sunca, do večeri oko stola. Ponosni smo što su taj smjer prepoznali naši gosti, lokalna zajednica, ali i međunarodna imena koja su sudjelovala u stvaranju nekih od najpoznatijih svjetskih lifestyle i glazbenih priča, od Mykonosa do Tuluma. Za nas je ovo potvrda da Split, Žnjan i Casa Sol mogu biti dio te globalne mediteranske energije, ali s vlastitim identitetom,” poručuju iz Casa Sol.

Ova inicijativa, podržana i od strane lokalnih turističkih zajednica koje prepoznaju važnost repozicioniranja Splita prema premium publici, postavlja Casa Sol u samo središte splitskog lifestylea. Spajanjem vrhunske sharing gastronomije, arhitekture koja slavi mediteransko sunce te glazbenog programa svjetske klase, Split napokon dobiva prostor u kojem se rituali druženja, zalaska sunca i noćnog loungea pretvaraju u neprocjenjivo iskustvo.

Svi putevi ovog ljeta vode na Žnjan, zato uđite i vi u Sol Circle i doživite zvuk i atmosferu o kojima će se pričati još dugo nakon što večer završi.