Muž od Zorannah je glavna zvijezda Svjetskog prvenstva

Debitant Curacao osvojio je prvi bod na Svjetskom prvenstvu remijem 0:0 protiv Ekvadora, a apsolutni junak utakmice bio je vratar Eloy Room. Iskusni 37-godišnjak upisao je čak 15 obrana i srušio rekord Mundijala po broju obrana u jednoj utakmici, gotovo sam donijevši svojoj reprezentaciji povijesni rezultat.

Room je rođen u nizozemskom Nijmegenu, majka mu je Nizozemka, a otac s Curacaa. Iako je prošao nizozemsku nogometnu školu, odlučio je nastupati za očevu domovinu te je za Curacao debitirao 2015. godine. Do danas je skupio više od 70 nastupa i postao jedno od zaštitnih lica reprezentacije koja je od regionalnog autsajdera stigla do povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo.

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Klupsku karijeru gradio je u Vitesseu, s kojim je osvojio nizozemski Kup, bio je i član PSV-a, a najveći trag ostavio je u američkom MLS-u, gdje je s Columbus Crewom 2020. osvojio naslov prvaka. Početkom 2025. ostao je bez kluba i činilo se da mu se karijera bliži kraju, no povratak je uslijedio potpisom za Miami FC i nastupom na Mundijalu.

Protiv Ekvadora je pokazao sve svoje kvalitete – odlične reflekse, vrhunsko pozicioniranje i mirnoću u ključnim trenucima. Njegova izvedba odmah je uspoređena s legendarnim golmanskim predstavama Tima Howarda i Guillerma Ochoe na svjetskim prvenstvima.

Regionalnoj publici posebno je zanimljivo da je Room u braku sa srpskom influensericom Zoranom Jovanović Zorannah, zbog čega su ga brojni balkanski mediji prozvali "srpskim zetom". Nakon senzacionalne partije protiv Ekvadora njegova popularnost eksplodirala je i na društvenim mrežama, gdje je u manje od jednog dana prikupio stotine tisuća novih pratitelja.

Od vratara bez kluba do čovjeka koji je ispisao povijest najmanje države koja je ikad zaigrala na Svjetskom prvenstvu - Eloy Room postao je jedna od najljepših priča ovog Mundijala.