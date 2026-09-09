Muž nožem ubio suprugu u Slatini, neposredno prije ubojstva tražila pomoć policije

U Slatini je sinoć ubijena žena, a zbog okolnosti koje su prethodile zločinu glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio je izvanredni nadzor nad postupanjem Policijske postaje Slatina. Žrtva je, prema dostupnim informacijama, neposredno prije ubojstva tražila pomoć policije.Policija je oko 22 sata zaprimila dojavu da je muškarac oštrim predmetom usmrtio ženu. Osumnjičeni 40-godišnjak zatečen je na mjestu događaja i odmah uhićen te je nad njim započelo kriminalističko istraživanje.

Očevid, kojim rukovodi dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, trajao je od 2:13 do 5:51 sati. Tijelo ubijene žene nakon toga je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica, prenosi Dnevnik.

Policija provjerava vlastito postupanje

Posebnu pozornost izazvala je informacija da je žrtva neposredno prije ubojstva zatražila pomoć policije. Zbog toga će stručni tim Ravnateljstva policije provjeriti cjelokupno ranije postupanje prema žrtvi i osumnjičeniku.

Nadzor će obuhvatiti i događaje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik bio prekršajno i kazneno prijavljen.

„Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela”, priopćilo je Ravnateljstvo policije.

Rezultati nadzora trebali bi biti objavljeni nakon što stručni tim završi provjere.

Obitelj bila u tretmanu socijalne službe

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad potvrđeno je da je obitelj bila u njihovu tretmanu te da su poduzimane mjere obiteljsko-pravne zaštite.

Iza ubijene žene ostalo je šestero djece.

Gradonačelnik Slatine Tomo Tomić izrazio je sućut obitelji i poručio da će se Grad uključiti u pružanje potrebne pomoći.

„Ako išta se u ovoj državi ne bi smjelo događati niti tolerirati, to je nasilje, svaka vrsta nasilja, a posebno nasilje nad ženama”, izjavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Motiv ubojstva zasad nije utvrđen, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.