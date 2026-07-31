Mutne kale ponovno oživljavaju Mirca: Kamene ulice postaju velika otvorena galerija

Mirca će u subotu, 1. kolovoza, ponovno biti domaćin tradicionalne izložbe "Mutne kale", jedne od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija na otoku Braču. Stare kamene ulice u povijesnom dijelu mjesta te će se večeri pretvoriti u otvorenu galeriju i mjesto susreta umjetnika, mještana i brojnih gostiju.

Posjetitelje očekuje šetnja kroz mirčanske kale ispunjene različitim umjetničkim radovima, glazbom i posebnom atmosferom po kojoj je ova manifestacija već godinama poznata. "Mutne kale" spajaju otočku baštinu, kreativnost, umjetnost i opušteno druženje, predstavljajući Mirca i tradicionalni otočki način života u jednom od njihovih najljepših izdanja.

Organizatori ističu kako nije riječ tek o još jednoj ljetnoj fešti, već o posebnoj večeri koja posjetiteljima pruža priliku da kroz umjetnost, glazbu i druženje upoznaju autentični duh mjesta. Tradicionalna izložba tijekom godina postala je jedna od najljepših ljetnih priča na škoju, a svi koji su je barem jednom posjetili znaju da kamene kale te večeri dobivaju sasvim novo lice.