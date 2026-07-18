Muškarcu oduzet romobil, policija upozorava: "Ovakvi romobili ne smiju u promet, kazne su visoke"

U petak, 17. srpnja u 10.30 sati u Biogradu u Ulici dr. Franje Tuđmana policijski službenici Policijske postaje Biograd su u kontroli prometa zaustavili muškarca koji je upravljao električnim romobilom kojem nije dozvoljeno sudjelovanje u prometu. Na glavi tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu.

Radi počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 36-godišnji državljanin Brazila kažnjen je s novčanom kaznom od 260,00.

Romobil mu je oduzet obzirom je riječ o prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu jer ne zadovoljava propisane uvjete, odnosno snaga motora romobila prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW te postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja.

Policija ponovno apelira na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti, kao i o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Podsjećamo na odredbe koje reguliraju sudjelovanje električnih romobila u prometu.

Električni romobili kojima nije dozvoljeno sudjelovanje u prometu

"Upozoravamo građane da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Romobilima koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću do 25 km/h sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno te je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 130 eura.

Apeliramo na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu. Također podsjećamo da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina", poručuje PU zadarska.

Korištenje zaštitne kacige

"Vozači romobila, bez obzira na godine starosti, na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.

Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.

Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama, moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak", dodaje PU zadarska.

Sudjelovanje električnim romobilom u prometu

Romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje.

Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.