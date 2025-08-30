Muškarca napao poznanik dok je radio na ogradi. Teško je ozlijeđen

Jučer oko 11.15 sati u Ulici Ilije Gregorića u Zaprešiću fizički je napadnut 66-godišnji muškarac.

66-godišnjak je izvodio radove na ogradi svoje kuće prilikom čega mu je prišao 42-godišnji poznanik te ga najprije verbalno, a potom i tjelesno napao. 42-godišnjak je šakom udario 66-godišnjaka u predio lica, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Liječnička pomoć 66-godišnjaku pružena je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 42-godišnjak uhićen je tijekom jučerašnjeg poslijepodneva. Doveden je u službene prostorije policije, gdje mu je pozlilo pa je prevezen u Kliničku bolnicu Sveti Duh. Tamo su ga zadržali na liječenju. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.