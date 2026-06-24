Muškarac radio s pilom pa izazvao požar u Dalmaciji

Požar koji je danas poslijepodne izbio na području Dvornice kraj Rogoznice stavljen je pod kontrolu nakon višesatne intervencije vatrogasaca, a preliminarni rezultati policijskog očevida pokazali su da je uzrokovao čovjek tijekom izvođenja radova.

Vatra je planula oko 15 sati na otvorenom prostoru te se zbog suhe vegetacije i vremenskih uvjeta vrlo brzo proširila. Na teren je upućen veći broj vatrogasaca, a u gašenju su sudjelovala i dva kanadera. Ukupno je interveniralo 35 vatrogasaca s 12 vozila.

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Požar je lokaliziran nešto prije 18 sati, čime je spriječeno njegovo daljnje širenje prema okolnom području.

Policija je nakon obavljenog očevida utvrdila kako je požar izbio tijekom radova koje je električnom pilom obavljao 55-godišnji muškarac. Iskrenje nastalo tijekom rada zapalilo je suhu travu i nisko raslinje, nakon čega se vatra nekontrolirano proširila.

U požaru je opožarena površina od oko četiri hektara. Osim vegetacije, stradalo je i pedesetak stabala maslina, dok je vatra oštetila nekoliko telefonskih i električnih stupova.

Iz policije su najavili daljnje postupanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja, nakon čega će protiv 55-godišnjaka biti poduzete odgovarajuće mjere sukladno zakonu.