Muškarac prijetio da će se raznijeti bombom ispred osnovne škole. Uhićen je

Muškarac je u Zagrebu izvukao osigurač iz bombe i prijetio da će se raznijeti kod osnovne škole u Utrinama. Deseci policajaca osiguravali su ulice u susjedstvu, a Jutarnji javlja da se predao muškarac koji je sjedio na klupi i držao bombu.

Vezan lisicama odvezen je u postaju na kriminalističko istraživanje, a bit će i medicinski pregledan, javlja Jutarnji.

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24sata javljaju o pravoj drami koja se ovog poslijepodneva odvijala ispred zagrebačke osnovne škole.

Policija je za 24sata potvrdila da je riječ o muškarcu koji ima eksplozivnu napravu. Uspostavili su sigurnu zonu oko osnovne škole, dječjeg vrtića i drugih zgrada.

“Policija nam ne da izaći iz ulice. Oko naše zgrade je sve puno policije”, izjavila je čitateljica 24sata.