Muškarac poginuo u naletu vlaka kod Knina, željeznički promet u prekidu

U mjestu Uzdolje kraj Knina jutros je smrtno stradao muškarac na kojeg je naletio teretni vlak, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila danas u 8:25 sati. Prema prvim informacijama, teretni vlak koji prometuje na relaciji Ogulin – Solin naletio je na zasad nepoznatu mušku osobu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od siline udara muškarac je zadobio ozljede opasne po život te je preminuo na mjestu događaja.

Na mjesto nesreće odmah su upućene sve žurne službe, a policija provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.

Zbog očevida željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8:15 sati.