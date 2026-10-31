Muškarac pod utjecajem alkohola ubio svog psa, uhićen je

Policija je uhitila 37-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je na kutinskom području, pod utjecajem alkohola, ozlijedio vlastitog psa. Životinja je od zadobivenih ozljeda naknadno uginula.

Kako je izvijestila Policijska uprava sisačko-moslavačka, policijski službenici Policijske postaje Kutina dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja.

Prema policijskim navodima, muškarac je u četvrtak, 29. listopada, na kutinskom području, dok je bio pod utjecajem alkohola, nanio ozljede svojem psu.

Pas je od posljedica ozljeđivanja naknadno uginuo.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 37-godišnjak je uhićen te je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Policija u priopćenju nije iznijela dodatne pojedinosti o načinu ozljeđivanja životinje.