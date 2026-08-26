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Muškarac napravio incident u Palači pravde: Odgurnuo zaposlenika, morali su ga svladati

Muškarac ušao bez zaustavljanja, oglušio se na naredbe pa napao zaposlenika

Muškarac (50) uhićen je nakon incidenta u zagrebačkoj Palači pravde u Ulici Grada Vukovara.

U utorak oko 13.30 sati ušao je u zgradu bez zaustavljanja i oglušio se na zapovijedi dvojice zaposlenika. Nakon što su ga zaustavili, počeo je verbalno negodovati i odgurnuo jednog od njih.

Zaposlenik je potom upotrijebio tjelesnu snagu i lisice kako bi spriječio daljnji napad te je pozvao policiju.

Policajci su 50-godišnjaka uhitili na mjestu događaja i priveli na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršene istrage podnijeli su protiv njega kaznenu prijavu zbog prisile prema službenoj osobi te ga predali pritvorskom nadzorniku, piše Danas.hr.

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