Muškarac koji je pucao u čovjeka pa pobjegao pronađen je mrtav

Pulska policija je od četvrtka tragala za muškarcem koji je u poslijepodnevnim satima na području Valdebeka iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjeg muškarca.

Osumnjičeni Srđan Aleksić (1985.) pronađen je mrtav na području Slovenije u subotu navečer, objavila je policija.

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Muškarac (60) kojeg je ranio Aleksić ozlijeđen je i zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

"Ako uočite muškarca s fotografije, nemojte mu se približavati niti s njim ostvarivati kontakt jer je vjerojatno naoružan, već odmah obavijestite policiju na broj 192", objavila je ranije policija.