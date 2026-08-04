Muškarac koji je preminuo na splitskom kolodvoru nije imao isprave, zna se da nije bio stariji od 30 godina...

Iako je za sada utvrđeno kako muškarac koji je preminuo na splitskom autobusnom kolodvoru u ponedjeljak navečer nije žrtva kaznenog djela, policija još uvijek istražuje slučaj.

Prolaznici su pozvali Hitnu pomoć jer je muškarcu pozlilo, izgubio je svijest. Unatoč intervenciji liječnika, preminuo je.

Ništa ne upućuje na nasilnu smrt, doznajemo od splitskih istražitelja, no činjenica je kako muškarac od nekih 25-30 godina sa sobom nije imao nikakvu identifikacijsku ispravu. Neki od svjedoka tvrde kako su ga vidjeli kod kolodvora i dan ranije. Cijeli slučaj tako još nije zaključen...