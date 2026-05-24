Muškarac izvukao pištolj ispred Bijele kuće i počeo pucati, ubijen je

Osumnjičeni za pucnjavu u blizini Bijele kuće ubijen je u razmjeni vatre s agentima Tajne službe u subotu navečer, potvrdili su dužnosnici.

CBS, američki medijski partner BBC-ja, identificirao je osumnjičenog kao Nasirea Besta, 21-godišnjaka koji je bio poznat Tajnoj službi i imao dokumentiranu povijest psihičkih poteškoća.

U objavi na Truth Socialu Donald Trump zahvalio je Tajnoj službi na njihovoj „brzoj i profesionalnoj akciji” u zaustavljanju napadača, za kojeg je rekao da je imao „nasilnu prošlost i moguću opsjednutost najvažnijom građevinom naše zemlje”.

Pucnjava se dogodila samo mjesec dana nakon što je naoružani napadač otvorio vatru na Večeri dopisnika iz Bijele kuće.

Incident od subote i dalje je pod istragom, a zatvaranja cesta oko Bijele kuće vjerojatno će ostati na snazi tijekom noći.

Nešto prije 18 sati po lokalnom vremenu, odnosno 23 sata po GMT-u, muškarac je izvukao pištolj iz torbe i „počeo pucati” ispred Bijele kuće, na križanju 17. ulice i avenije Pennsylvania NW, u blizini Eisenhowerove zgrade Izvršnog ureda.

Pripadnici Tajne službe uzvratili su vatru i pogodili napadača. Potom je prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim.

U pucnjavi je ranjen i jedan prolaznik, no Tajna služba nije objavila dodatne pojedinosti o njegovu stanju. Nijedan službenik nije ozlijeđen u napadu.

Trump se u trenutku pucnjave nalazio u Bijeloj kući, no „nijedna štićena osoba ni operacije nisu bile ugrožene”, priopćila je Tajna služba.

CBS i drugi američki mediji kasnije su identificirali osumnjičenog kao Nasirea Besta. Izvori iz policije rekli su CBS-u da je bio poznat i Tajnoj službi i Metropolitanskoj policijskoj upravi te da je koristio revolver.

Izvor upoznat s istragom rekao je CBS-u da je Best u srpnju 2025. pokušao ući u Bijelu kuću te da ga je Tajna služba uhitila u njezinoj blizini, nakon čega je neko vrijeme proveo u psihijatrijskoj ustanovi. Posljednjih osamnaest mjeseci živio je u Washingtonu, piše BBC.

„Hvala našoj velikoj Tajnoj službi i službama za provedbu zakona na brzoj i profesionalnoj akciji koju su večeras poduzele protiv naoružanog napadača u blizini Bijele kuće”, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Istaknuo je da se incident dogodio mjesec dana nakon pucnjave na Večeri dopisnika iz Bijele kuće te rekao kako to pokazuje koliko je važno „za sve buduće predsjednike dobiti ono što će biti najsigurniji i najzaštićeniji prostor te vrste ikad izgrađen u Washingtonu”.

Nakon što su se začuli pucnjevi, novinari u Bijeloj kući brzo su odvedeni u sobu za brifinge. Neki su snimali u trenutku incidenta, a u daljini su se mogli čuti pucnjevi dok su govorili u kameru.

Snimka koju je podijelila Selina Wang, viša dopisnica ABC-ja iz Bijele kuće, prikazuje je kako se sklanja dok se niz pucnjeva čuje preko Sjevernog travnjaka.

„Rečeno nam je da trčimo u sobu za brifinge, gdje se sada nalazimo”, napisala je Wang na X-u.

Aaron Navarro, novinar CBS Newsa, rekao je za BBC News da se nalazio na Sjevernom travnjaku kada je čuo pucnjeve, koji su „u pojedinim trenucima zvučali kao da dolaze iz različitih oružja, neposredno izvan kompleksa”.

Rekao je da su se, „čim smo to čuli, sagnuli, a zatim sam vidio druge novinare kako počinju trčati, dok su se ubrzo čuli pripadnici Tajne službe kako viču: unutra, unutra”.

Kada su ušli, rekao je, novinari su oko 30 minuta bili zatvoreni u sobi za brifinge. Vani su vidjeli pripadnike Tajne službe, a potom, malo izvan kompleksa, i prizore vozila hitne pomoći.

Navarro je rekao da nije jasno gdje se točno Trump nalazio unutar Bijele kuće u trenutku pucnjave i „je li je uopće čuo, s obzirom na to da se dogodila na priličnoj udaljenosti”.

Dodao je da se pucnjava dogodila u prometnom području s kafićem i restoranima, ali da nije bilo toliko ljudi koliko ih je moglo biti jer se radilo o vremenu nakon završetka radnog dana i o vikendu.

„To je svakako napet trenutak općenito kada je riječ o sigurnosti i predsjedniku Trumpu”, rekao je Navarro.

Vođa većine u Senatu John Thune i predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson pohvalili su Tajnu službu zbog reakcije na pucnjavu. Thune je na društvenim mrežama napisao da je „zahvalan” agentima Tajne službe na „odlučnoj akciji” u zaštiti predsjednika.

Johnson je na X-u napisao: „Zahvalni smo našim hrabrim agentima Tajne službe koji su brzo i odlučno djelovali kako bi zaštitili predsjednika Trumpa, a naše su molitve s žrtvama večerašnje besmislene pucnjave i želimo im brz oporavak.”