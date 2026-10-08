Muškarac (46) sijao strah po terasama u Komiži: Vikao na goste, vrijeđao policajce, kod njega pronađena dva noža!

Neugodne scene odvijale su se u utorak poslijepodne u Komiži na otoku Visu, gdje je 46-godišnji muškarac narušavao javni red i mir na terasi ugostiteljskog objekta. Vikao je na goste i prolaznike, udarao po stolovima, a nije se smirio ni nakon dolaska policije. Kod njega su pronađena i dva preklopna noža.

Policijski službenici Policijske postaje Vis intervenirali su 6. listopada 2026. godine oko 16.50 sati zbog dojave o muškarcu koji je svojim ponašanjem uznemiravao građane u Komiži.

Prema policijskom izvješću, 46-godišnjak je na terasi ugostiteljskog objekta glasno vikao, vrijeđao goste i prolaznike te rukama udarao po stolovima, izazivajući nelagodu i strah među prisutnima.

Nije se smirio ni nakon upozorenja policije

Policijski službenici upozorili su muškarca i naredili mu da prestane s narušavanjem javnog reda i mira te da se udalji.

Iako je u početku postupio po njihovoj naredbi, ubrzo se vratio i ponovno počeo ulaziti na terase ugostiteljskih objekata, vikati na goste i prolaznike te vrijeđati policijske službenike.

Budući da nije prestajao s takvim ponašanjem, policija ga je uhitila uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje.

Prilikom postupanja kod njega su pronađena dva preklopna noža.

Policija tražila 60 dana zatvora i 2.000 eura kazne

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te novčanu kaznu od 2.000 eura.

Uz to je predložena i zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti u trajanju od tri mjeseca.

Općinski prekršajni sud u Splitu, Stalna služba u Visu, odredio je 46-godišnjaku zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Konačna odluka o njegovoj odgovornosti i eventualnim sankcijama bit će donesena naknadno.