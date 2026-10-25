Muškarac 30 dana jeo samo klice, evo kako je to utjecalo na njegovo tijelo

Poduzetnik Doug Evans odlučio je 30 dana jesti isključivo klice, a rezultati su ga, kako tvrdi, iznenadili. Evans, koji se od 1999. godine hrani isključivo biljnom hranom, na neobičan se eksperiment odlučio tijekom boravka u pustinji Mojave u Kaliforniji. Budući da u blizini nije imao trgovina ni restorana, počeo je uzgajati klice iz sjemenki, žitarica i mahunarki, prenosi Index.

"Obnovio sam svaku stanicu u tijelu"

Evans kaže da nije znao što očekivati, ali tvrdi da je takvom prehranom "obnovio svaku stanicu u svom tijelu". "Osjetio sam nalet energije. Bio sam sit i imao sam volju vježbati i trčati. Tada sam shvatio koliko klice mogu biti korisne za kontrolu tjelesne težine", rekao je. Prema njegovim riječima, klice sadrže mnogo vode i korisnih hranjivih tvari, a uglavnom imaju malo kalorija i masti.

Tvrdi da tijekom eksperimenta nije osjećao potrebu za drugom hranom, iako klicama nije dodavao sol, ulje ni zaslađivače. "Bilo je nevjerojatno. Više nisam imao želju za drugom hranom, prestao sam se prejedati i potpuno se posvetio klicama", ispričao je.

Ipak, priznao je da je njegov neobičan način prehrane utjecao na društveni život. "Nitko to nije razumio. Odlučio sam se malo povući tijekom eksperimenta jer nisam htio da me drugi osuđuju", rekao je.

Nutricionist upozorava na moguće posljedice

Iako Evans tvrdi da se osjećao odlično, nutricionist Andrew Griffis iz tvrtke Net World Sports upozorava da prehrana koja se temelji na samo jednoj vrsti hrane može ozbiljno ugroziti zdravlje.

"Nijedna namirnica ne sadrži sve hranjive tvari koje su tijelu potrebne. Ako 30 dana jedete samo jednu vrstu hrane, vrlo je vjerojatno da će vam nedostajati određeni nutrijenti, bez obzira na to koliko ta namirnica bila zdrava", objašnjava Griffis.

Naglašava da klice same po sebi mogu biti vrijedan dio uravnotežene prehrane. "Ovisno o vrsti, klice mogu sadržavati značajne količine vitamina C, folata, vitamina K i minerala. Klijanje također može poboljšati apsorpciju određenih hranjivih tvari", kaže.

Međutim, problem je u tome što većina klica sadrži vrlo malo kalorija. Griffis navodi da jedna šalica sirovih klica brokule sadrži otprilike 16 kalorija i 1,5 grama proteina. "Čak i kada biste pojeli dva kilograma dnevno, što je golema i nepraktična količina, unijeli biste samo oko 500 kalorija i 50 grama proteina", upozorava.

Takav unos energije bio bi daleko ispod dnevnih potreba većine odraslih osoba. Potrebe za kalorijama razlikuju se ovisno o dobi, spolu, tjelesnoj građi i razini aktivnosti, no dugotrajan nedovoljan unos može dovesti do umora, gubitka mišićne mase i manjka važnih hranjivih tvari.

Griffis napominje da se osoba u početku može osjećati dobro, ali da se s vremenom mogu pojaviti neugodni simptomi, poput glavobolje, slabosti i iscrpljenosti.

Zašto ovakvu dijetu nije dobro isprobavati?

Griffis smatra da je prehrana koja se 30 dana temelji na samo jednoj vrsti hrane vrlo loša ideja zbog mogućih posljedica za organizam. Osobama koje razmišljaju o tako restriktivnoj prehrani savjetuje da se prethodno posavjetuju s liječnikom, a preporučuje i krvne pretrage prije i nakon takvog režima.

Posebno upozorava da bi ovakve eksperimente trebale izbjegavati trudnice, djeca i maloljetnici, osobe s kroničnim bolestima, oslabljenim imunitetom te svi koji imaju ili su ranije imali poremećaje u prehrani. Iako klice mogu biti zdrav dodatak jelovniku, ne mogu zamijeniti raznoliku i uravnoteženu prehranu.