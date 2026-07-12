MUP se oglasio o Srđanu Aleksiću: "Nikada nije bio pripadnik hrvatske specijalne policije"

Iz Ministarstva unutarnjih poslova demantirali su navode da je pokojni Srđan Aleksić bio pripadnik hrvatske specijalne policije. Takve informacije pojavile su se sinoć u pojedinim slovenskim medijima.

"S obzirom na pojedine medijske natpise u kojima se navodi kako je osoba koja je pucala u Puli, a potom pobjegla u Sloveniju, bivši pripadnik specijalne policije, obavještavamo vas kako to nije točna informacija. Predmetni nikada nije bio pripadnik hrvatske specijalne policije", priopćili su iz MUP-a.



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Istarska policija Aleksića je dovodila u vezu s pucnjavom koja se u četvrtak dogodila u pulskom naselju Valdebek. U tom je događaju vatrenim oružjem ranjen 60-godišnji muškarac, koji je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Nakon pucnjave Aleksić je, prema dosad poznatim informacijama, pobjegao u Sloveniju. Ondje je opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja, nakon čega je slovenska policija u petak navečer pokrenula opsežnu potragu za naoružanim bjeguncem. U pljački nitko nije ozlijeđen, a počinitelj je pobjegao kombijem.

Tijekom bijega uzeo je taoca, neslužbeno vlasnika kuće u koju se sklonio kako bi se presvukao. Kada su na vrata stigla dvojica slovenskih policajaca, osumnjičenik je, držeći automatsku pušku iza leđa taoca, naredio muškarcu da ih otpravi.

Policajci su ipak uspjeli izvući taoca na sigurno, nakon čega je osumnjičenik otvorio vatru i potjera se nastavila. Mještani su tijekom dana više puta čuli pucnjeve, a prema informacijama N1 Slovenije, najmanje je dvaput pucao i na policijske službenike.

U kasnim poslijepodnevnim satima policija ga je locirala i opkolila u kući u blizini željezničke postaje na području Uršnih sela. Nakon bezuspješnih pokušaja da ga nagovore na predaju, pripadnici specijalne policije ušli su u objekt.

Uslijedila je pucnjava u kojoj je Aleksić smrtno stradao. Slovenske vlasti zasad nisu službeno objavile je li poginuo u razmjeni vatre s policijom ili je počinio samoubojstvo.