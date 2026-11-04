MUP kupuje nove kamere za brzinu. Mogu istodobno snimati šest vozila

Hrvatske prometnice uskoro bi trebale dobiti dodatnu opremu za nadzor brzine. Ministarstvo unutarnjih poslova planira do kraja godine nabaviti 40 novih kamera i 120 kućišta koja će biti raspoređena uz ceste diljem zemlje.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi oko 3,4 milijuna eura s PDV-om, a riječ je o suvremenim uređajima koji će omogućiti istodobno praćenje više vozila, čak i kada se kreću različitim smjerovima.

Prema tehničkim zahtjevima navedenima u natječajnoj dokumentaciji, nove kamere morat će moći istodobno izmjeriti brzinu najmanje šest vozila koja se nalaze unutar zone nadzora.

Pritom sustav mora precizno povezati svaku izmjerenu brzinu s odgovarajućim vozilom, bez obzira na to koliko ih se istodobno nalazi na prometnici.

Posebno je zanimljivo što će uređaji moći nadzirati promet na najmanje tri prometne trake, uključujući i one u suprotnim smjerovima.

To znači da kamera neće biti ograničena samo na vozila koja joj se približavaju. Ovisno o položaju i načinu postavljanja, moći će mjeriti i brzinu vozila koja se udaljavaju od nje.

Uz 40 uređaja za mjerenje brzine, MUP planira nabaviti i 120 kućišta za njihovo postavljanje uz prometnice.

Točne lokacije novih kućišta zasad nisu objavljene, pa još nije poznato na kojim će se cestama dodatno pojačati nadzor.

Važno je naglasiti da broj kućišta ne odgovara broju kamera. Uređaji se mogu premještati s jedne lokacije na drugu, što znači da vozači ne mogu znati nalazi li se kamera u određenom kućištu.

Prema dostupnim podacima, na hrvatskim prometnicama trenutačno je postavljeno oko 800 fiksnih kućišta, dok je u uporabi više od 200 kamera koje se premještaju između različitih lokacija.

Planiranom nabavom taj bi se sustav dodatno proširio, a policija bi dobila nove mogućnosti nadzora brzine na prometnicama.

Hoće li se nova kućišta postavljati na autocestama, državnim, županijskim ili lokalnim cestama, zasad nije poznato.