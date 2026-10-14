Muñoz prokomentirao Split: "Svjestan sam ljubavi i strasti koja vlada u gradu, ljudi obožavaju Hajduk"

Hajduk u četvrtak s početkom od 18:45 igra protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Nastavila je naša momčad put do ligaške faze kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Austrije. Glavni je sudac Christian-Petru Ciochirca, pomagat će mu Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti je sudac Jakob Semler. VAR je sudac Manuel Schuettengruber, a asistent VAR suca Alexander Harkam.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije najavio trener Ajaxa Miguel Ángel Sánchez Muñoz odgovaravši na novinarska pitanja.

Ima li problema s ozljedama, mogu li svi igrači igrati? Što je s Wijndalom?

- On je dobio udarac u gležanj, ne znamo hoće li biti spreman.

Što će biti najvažnije u igri Ajaxa sutra?

- Mislim da je Hajduk dobra ekipa, a ishod ovisi tko će više biti na protivničkoj polovici i tko će brže i bolje kontrolirati loptu.

Što Vam je najbitnije izvući iz ove utakmice?

- Pobijediti, imamo dobar kadar. Neću rotirati igrače samo kako bih rotirao, igrat će oni koji su u najboljoj formi. Vjerujem u ekipu i talent koji mogu pokazati.

Možete li nam više reći o kvalitetama i manama Hajduka?

- Imali smo analizu, znamo da su pobijedili važnu utakmicu. Svjesni smo njihovih prednosti i nedostataka, znamo da dominiraju u presingu i napadu te da vraćaju loptu.

Kolika je prednost treninga kod kuće?

- To je praksa kada putujemo na dalja gostovanja, jedini razlog.

Koje igrače Hajduka poznajete i što mislite o Livaji?

- Dobro smo ih analizirali, poznajem ih. Pretpostavljam tko bi mogao krenuti od prve minute, imaju jako dobre polu-špice i krila, a u presingu su jako dobri.

Ajax nikada nije pobijedio Hajduk u Splitu, stvara li Vam to presing?

- Nisam to znao, ali sutra je prilika da to promijenimo. Svjestan sam ljubavi i strasti koja vlada u gradu, ljudi obožavaju Hajduk.

Ajax ima veću vrijednost, ali ipak ste nekako posrnuli?

- Došao sam tu jer klub ima veliku povijest, htjeli smo biti u Ligi prvaka, a sada smo fokusirani na ovo, htjeli bismo osvojiti prvenstvo.