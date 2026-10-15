MUÑOZ NAKON PORAZA NA POLJUDU: "Nogomet se osvaja na malim bitkama"

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige i upisao pobjedu od 2:1 zahvaljujući golovima Bambe iz 37. minute i Šotičeka iz 55. minute, dok je za Ajax zabio Klaassen.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije nakon susreta prokomentirao trener Ajaxa Miguel Ángel Sánchez Muñoz odgovaravši na novinarska pitanja.

Ajax kao da nije bio najbolji. Jeste li iznenađeni ijednim dijelom?

Mislim da smo dobro igrali u prvom poluvremenu, jedna nas je greška skupo stajala i promijenila igru. U drugom smo poluvremenu rasli, nismo igrali s agresivnošću i intezitetom, rezultat je loš. Rezultat smo skupo platili, to je naša greška.

Dopuštali ste da se lako kreću i kreigraju šanse, kao da fizički niste bili spremni?

Nismo dobro stajali, bili smo loši i s loptom i bez nje. Nismo imali dovoljno energije, ne znam je li riječ o taktici ili o fizičkoj pripremi. Kasnije se to odrazilo na posjed, padali smo s energijom i imali smo dobro drugo poluvrijeme. Ovo nije bila naša najbolja izvedba.

Hoće li se opuštenost odraziti na momčad?

Samopouzdanje se ne dobija rezultatom, a ovdje je bila riječ o učinku. Nismo dobro igrali prema naprijed, griješili smo često, imali smo dosta pogrešaka. To je nogomet i osvaja se na malim bitkama, a nama je to nedostajalo. Danas sam tužan i razočaran, kao i s prvim poluvremenom, foksuirat ćemo se na iduću utakmicu.

Je li Vas Hajduk i s čim iznenadio?

Ne, očekivao sam ovo. Dogodila nam se ta greška u drugom poluvremenu, mislim da smo se vratili dobro, ali oni su dominirali.

Zašto ste se odlučili za Torrensa?

Mislimo da su mlađi u dobroj formi. Imamo od njih velika očekivanja. Mislim da nije krivica mladih igrača što se odigralo loše u prvom poluvremenu. Nikada nije greška individualca kada se izgubi utakmica.

Niste nikako imali dobru kontrolu nad utakmicom?

Nismo bili dobri s prilikama, u drugom je poluvremenu bilo prilika i mislim da je bilo prilike da izjednačimo.

Jeste li podcijenili Hajduk?

Mislim da su odigrali dobru utakmicu, mi smo mogli biti bolji. Bili smo spremni za ono što su pokazali večeras, ali naša igra nije bila na razini.

