Munje zapalile Dalmaciju: Veći broj požara od Hvara do Konavala, na terenu stotine vatrogasaca i kanaderi

Nakon što je zabilježen veći broj požara zbog grmljavinskog nevremena 21. lipnja, dalmatinski vatrogasci su zbog istog uzroka morali intervenirati na više lokacija i 22. lipnja.

U popodnevnim satima je u Splitsko-dalmatinskoj županiji izbilo nekoliko požara. Dojava za požar na otoku Čiovo - Slatine je zaprimljena u 16:10, a na gašenju je angažiran 51 vatrogasac sa 16 vozila i 1 vatrogasni brod. U gašenju su sudjelovale postrojbe: JVP Split i Trogir, DVD Slatine, Split, Trogir, Marina, Okruk, Seget Vranjica, Kaštela i Kaštel Gomilica. Iz zraka su djelovala 2 zrakoplova CL-415. Požar je lokaliziran u 20:50. Opožareno je 20 ha trave, niskog raslinja i makije.

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ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije je u 16:20 sati zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području Klisa-Brštanovo. Opožarena je trava i nisko raslinje na površini od 0,25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz DVD-a Klis i Zagora te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL 415. Požar je ugašen u 21:40 sati.

U 18:12 zaprimljena je dojava o požaru na otoku Hvaru kod mjesta Sveta Nedjelja. Na terenu je angažirano 50 vatrogasaca s 15 vozila iz DVD-a Hvar, Starigrad, Jelsa i SIVP Jelsa te ukupno 6 zrakoplova CL-415. Opožareno je 10 ha borove šume, a požar je lokaliziran u 5:00 sati 23. lipnja.

- Situacija na požarištima na Čiovu i na Hvaru je dobra. Jutros je na požarištu na Hvaru angažirano 35 vatrogasaca s 15 vozila, dok je na Čiovu angažirano 15 vatrogasaca s 5 vozila. Vatrogasci rade dalje na sanaciji požarišta do potpunog gašenja - rekao nam je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.

I vatrogasci VZŽ Šibensko-kninske intervenirali su na više požara izazvanih udarima munje.

Dana 22. lipnja u 14:59 sati, ŽVOC Šibensko-kninske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Dubrave kod Šibenika. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na ukupnoj opožarenoj površini od 120 ha. Tijekom gašenja jednom vatrogascu je pozlilo i zbrinula ga je ekipa HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je 75 vatrogasaca s 27 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP-a Šibenik, DVD-a Bilice, Grebaštica, Tisno, Zablaće, Šibenik, Pirovac, Perković, Zablaće, Zaton, Bilice, Brodarica-Krapanj te pet protupožarnih zrakoplova Canadair CL-415.

Tijekom noći 22 vatrogasca sa sedam vozila radilo je na gašenju i sanaciji požarišta. Požar je lokaliziran u 07:00 sati.

U 14:32 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Sonkovića-Prokljan. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 4,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 28 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila iz JVP-a Vodice, DVD-a Skradin, Rupe, Vodice i Dubravice te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Požar je ugašen u 21:55 sati.

U 15:45 sati, zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Kornata-uvala Stiniva. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na ukupnoj opožarenoj površini od 0,75 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Tisno te dva Air Tractor AT-802 FireBoss. Požar je ugašen u 19:30 sati.

Dojava za požar na otvorenom prostoru na području Dugog otoka - Telašćica (Zadarska županija) zaprimljena je u 15:16 sati. Opožareno je 24,6 ha trave, niskog raslinja i šume. Požar je gasilo 25 vatrogasaca s 5 vozila i jednim brodom iz DVD-a Sali. Iz zraka su djelovala 2 AT-802 Fire Boss i CL-415. Požar je lokaliziran u 19:23, a tijekom noći su vatrogasci sanirali požarište.

ŽVOC Zadarske županije zaprimio je u 11:54 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na području Pakoštana. Požarom je bila zahvaćena mlada borova šuma na površini od 0,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 27 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila iz JVP Biograd na Moru, DVD-a Polača i Pakoštane-Vrgada-Vrana. Požar je ugašen u 18:07 sati.

Zabilježeni je i požar na području Konavala (Dubrovačko-neretvanska županija) za koji je zaprimljena dojava u 16:30. Požar je ušao na područje Konavala iz Crne Gore. Na gašenju su angažirani vatrogasci JVP Konavle.

U večernjim satima izbio je požar na području Župe Dubrovačke. Na gašenju ovog požara angažirane su snage JVP Dubrovački vatrogasci, JVP Konavle, DVD Župa i IVP Dubrovnik.

Požari izazvani udarima munje izazivaju velike probleme vatrogascima jer često izbije više požara u kratkom vremenu na teško pristupačnom području. Kako su i za danas najavljeni slični vremenski uvjeti, pozivamo građane na dodatan oprez. Ako primijetite dim ili požar, odmah obavijestite vatrogasce na 193.