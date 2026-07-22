Munje tijekom noći parale nebo nad Dalmacijom, pogledajte snimku iz Kaštela

Snažno nevrijeme koje je tijekom noći zahvatilo veći dio Dalmacije donijelo je intenzivnu grmljavinu, obilnu kišu i čestu električnu aktivnost. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prethodno je za dio obale izdao crveno meteorološko upozorenje zbog opasnih vremenskih prilika.

Na snimci nastaloj tijekom nevremena vidi se kako munje gotovo neprekidno paraju noćno nebo, osvjetljavajući oblake i horizont iznad grada. Bljeskovi su se izmjenjivali iz sekunde u sekundu, stvarajući prizore koji su istodobno bili spektakularni i upozoravajući na snagu olujnog sustava.

Crveni meteoalarm označava vrlo opasne vremenske uvjete u kojima su moguće značajne materijalne štete, otežan promet te opasnost za ljude i imovinu. Meteorolozi u takvim situacijama preporučuju izbjegavanje nepotrebnih izlazaka, boravka na otvorenom, posebno u blizini stabala, mora i drugih izloženih područja.

Iako su munje fascinantan prirodni fenomen, one su ujedno i jedna od najvećih opasnosti tijekom grmljavinskih nevremena. Zato se građanima savjetuje da tijekom oluje potraže zaklon u čvrstim objektima te prate upozorenja i prognoze nadležnih službi.

Video iz Kaštela najbolje pokazuje svu silinu noćašnjeg nevremena koje je protutnjalo Dalmacijom.