Munje izazvale više požara: Gori kod Tugara i na Mosoru, vatrogasci u velikoj akciji

Snažno grmljavinsko nevrijeme koje se tijekom nedjeljnog poslijepodneva razvilo nad dijelovima Dalmacije ostavilo je posljedice i nakon prolaska olujnih oblaka. Na nekoliko lokacija izbili su požari za koje se prema prvim informacijama sumnja da su uzrokovani udarima munja.

Jedan od požara izbio je u Tugarama, u blizini crkvice Svete Mare. Nedugo nakon dojave kroz Omiš je projurilo nekoliko vatrogasnih vozila koja su krenula prema požarištu.

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Istodobno je požar planuo i na području Mosora, gdje su također upućene vatrogasne snage. Zbog nepristupačnog terena vatrogasci ulažu dodatne napore kako bi požare što prije stavili pod kontrolu.

Podsjetimo, tijekom poslijepodneva došlo je do snažnog razvoja grmljavinskih oblaka iznad Dinare, Kamešnice i dijelova Dalmatinske zagore. Nevremena su lokalno donosila obilnu kišu, grmljavinu, tuču i nagli pad temperature zraka, no velik broj električnih pražnjenja stvorio je i povećan rizik od izbijanja požara na suhom raslinju.

Požari su izbili i na vrhu Kozjaka te u Biskome.

Vatrogasci su i dalje na terenu, a više informacija o razmjerima požara očekuje se tijekom večeri.