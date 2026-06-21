Munje izazvale požare kod Biskog, Tugara i na Kozjaku, vatrogasci na terenu

Snažno grmljavinsko nevrijeme koje se tijekom poslijepodneva razvilo nad dijelovima Dalmatinske zagore i šireg splitskog područja uzrokovalo je nekoliko požara otvorenog prostora za koje se sumnja da su izbili uslijed udara munja.

Prema prvim informacijama, požari su zabilježeni u blizini Biskog i Tugara, kao i na vrhu Kozjaka. Vatrogasne snage odmah su upućene na teren kako bi lokalizirale vatru i spriječile njezino širenje.

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Nevrijeme je pratila pojačana grmljavinska aktivnost, a brojni udari munja zabilježeni su na području srednje Dalmacije. Upravo zbog takvih meteoroloških uvjeta povećava se rizik od izbijanja požara na otvorenom, osobito na suhom i teško pristupačnom terenu.

Vatrogasci prate stanje na svim lokacijama, a više informacija o razmjerima požara i eventualnoj šteti očekuje se nakon intervencija na terenu.