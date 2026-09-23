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Mulac udario motorom policajca u Imotskom pa pobjegao, kazna bi vas mogla iznenaditi

Sve je počelo oko 11.55 sati u Ulici Bruna Bušića
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Prava drama odvijala se u ponedjeljak u Imotskom, gdje je 20-godišnji motociklist odbio stati policajcu, udario ga retrovizorom i pobjegao. Policija ga je pronašla i uhitila nekoliko sati kasnije, doznajemo iz PU splitsko-dalmatinske.

Sve je počelo oko 11.55 sati u Ulici Bruna Bušića. Policajac je uočio motocikl bez registarske pločice i pokušao zaustaviti vozača, no 20-godišnjak je ignorirao njegovu naredbu i nastavio voziti.

Prolazeći pokraj policajca, retrovizorom ga je udario u ruku i nastavio dalje. Policajac je zadobio lakše, površinske ozljede.

Potraga za mladim motociklistom nije dugo trajala. Pronađen je i uhićen istoga poslijepodneva, a ubrzo se pokazalo da udarac policajca i bijeg nisu bili jedini problemi.

Mladić nema položen vozački ispit za A2 kategoriju, a motocikl kojim je vozio nije bio registriran. Policija navodi i da je samo u lipnju ove godine već dva puta bio sankcioniran, među ostalim zbog izazivanja prometne nesreće s materijalnom štetom i vožnje pod utjecajem alkohola.

Zbog svega je završio pred sudom. Policija je za njega tražila 20 dana zatvora, 2.000 eura novčane kazne te šestomjesečnu zabranu upravljanja motociklom A2 kategorije ako u međuvremenu ne položi vozački ispit.

Sud mu je na kraju izrekao 20 dana zatvora uvjetno na šest mjeseci te novčanu kaznu od 1.040 eura. Nakon saslušanja pušten je na slobodu.

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