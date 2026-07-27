Mudri Brk festival stiže u Jelsu: Kandžija, IDEM i Ki Klop među izvođačima petodnevne fešte na Hvaru

Pet dana Mediterana ili festival kakav je nekad bio. Jelsa na otoku Hvaru i ovog ljeta postaje središte nezavisne glazbene i kulturne scene. Od 29. srpnja do 2. kolovoza održava se jubilarno, peto izdanje Mudri Brk Festivala, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja željnih autentičnog spoja masu dobre muzike, umjetnosti i mediteranskog „pomalo“ đira.

Festival, poznat po opuštenoj atmosferi i pažljivo odabranom programu, ove jubilarne godine donosi raznolik sadržaj raspoređen kroz više lokacija u Jelsi, od galerijskih prostora i ljetnog kina do beach barova i skrivenih otočnih kutaka te programa za velike i male.

Program započinje u srijedu 29. srpnja u suradnji s Galerijom Monade otvorenjem izložbe „Rokumentacija“ fotografa Zorana Trbovića u 20 h. Izložba donosi presjek regionalne glazbene scene osamdesetih kroz autentične koncertne trenutke, stvarajući vizualni hommage jednoj važnoj eri pop kulture. Zoran Trbović je fotograf i dugogodišnji fotoreporter koji je tijekom osamdesetih godina zabilježio neke od najvažnijih trenutaka rock scene, autorizirajući brojne naslovnice albuma i fotografije za vodeće medije i knjige. Nakon bogate novinarske i umjetničke karijere, danas djeluje kao samostalni umjetnik te surađuje s portalima, časopisima i izdavačkim kućama.

Večer se nastavlja projekcijom filma „Keltska utopija“ u 21:30 u Ljetnom kinu Jelsa, u suradnji s Kino Mediteranom. Film "Keltska utopija" prati novi uzlet alternativnih folk i tradicionalnih glazbenika koji kroz svoju glazbu pripovijedaju priču o sto godina povijesti zemlje koja je prošla kroz velike društvene, političke i ekonomske promjene. Neki od irskih glazbenika koji se pojavljuju u filmu uključuju The Mary Wallopers, The Deadlians, Poor Creature, Negro Impacto i Lankum. IndieWire kaže da "film više govori o modernoj renesansi, posebno o tome kako su umjetnici iz žanrova poput punka i hip-hopa bili pod utjecajem irske narodne glazbe koja se bori s kolonijalnim ranama i djelomičnom neovisnošću". Redatelji i scenaristi su Dennis Harvey i Lars Lovén, a film je dobio nagrade u Locarnu, Leedsu, Corku i Irskoj. Ulaznice se kupuju na ulazu u Ljetno kino po cijeni od 6 eura.

Četvrtak, 30 srpnja započet će opušteno uz album listening session u Beach Baru Lučica. Posjetitelji će moći u opuštenoj atmosferi plaže i mora slušati sjajne albume IDEM-a i Ki Klopa. Poslijepodne od 16 do 20 h u Beach baru Lučica glazbenu selekciju napravit će zanimljivi duo, otac DJ Borovich i sin DJ Svemir, koji je od prve godine resident DJ festivala Mudri Brk.

Ivica Lazaneo i Tomislav Primorac su dobro poznati dio SplickeScene, kolektiva splitskih stand-up komičara. Kako im nije dovoljno nastupati pet puta tjedno, odlučili su oformiti novi projekt "Sajdkvest" koji kombinira stand-up komediju i autorsku glazbu. Kad se popnu na pozornicu postaju Ludi Frux i Moli Štiva. Pjesme su im hit singlovi, a baze baza pjesama. Loopovi, rap, pančevi i improvizacija. Što može poći po krivu? Sve, ali uvijek bude sjajno. Prvo ukazanje ovog dua na Hvaru bit će u sklopu Mudri Brk festivala. Sajdkvest nastupa u četvrtak u 21 h i ulaznice za njihov nastup se kupuju zasebno ovdje po early bird cijeni od 10 eura.

Večer donosi DJ program u Tarantela Baru, s DJ-evima Dastom i Paikom od 20 h do 2 h. Eteriju čine dva hvarska DJ-a. Juri Paik, producent i vlasnik Sit Down Recordingsa, već više od dva desetljeća gradi svoj prepoznatljiv deep tech minimal zvuk. Uz njega nastupa DJ Dasta, dugogodišnji predstavnik underground scene i jedan od organizatora festivala Mudri Brk, poznat po pažljivoj selekciji i energičnim setovima. Osim kroz događanja, Eterija živi i kroz Eteria Waves, tjednu radijsku emisiju na KLFM radiju, posvećenu suvremenoj elektroničkoj glazbi.

U petak tijekom dana publika može uživati u slušanju albuma sjajnih ženskih snaga Irene Žilić i Miriiam od 10 do 12 sati u Beach Baru Lučica. Disco sekcija KSET-a koja i na Mudrom Brku slavi 50 godina kluba vrti glazbu od 16 do 20 sati.

Navečer od 21 h u Ljetnom kinu nastupit će fantastična kombinacija. Večer će otvoriti sjajan mladi alt rock / shogaze bend koji je došao na radar javnosti kroz Superval projekt Linija 109. Nastavit će je genijalan trojac koji topi disko oko sebe, odaziva se na ime Ki Klop i predzadnji dan listopada puni Tvornicu kulture na prvom solo koncertu. O epitetima vezanima uz IDEM-a i njegov fantastični uspon od CK Maksimir do krcate Šalate u rujnu ove godine, Rock&Off, Porin i Runda nagrade te opisom jednog od najboljih hrvatskih bendova uživo, ne trebamo previše pisati.

Nakon glavnog koncertnog programa u Ljetnom kinu, održat će se sukob titana, "Final battle DJ Djobi Djoba VS Mudrobrka" u Silent Disco partyju by Red Bull od 1 do 3 h, a ulaz nakon festivalskog nastupa je slobodan.

Subotnje jutro ponovno je rezervirano za listening session, ovaj put uz izvođače poput Valentina Boškovića i Buzdoštriguna u Beach baru Lučica. Poseban naglasak stavljen je na najmlađe, kroz dječji program Zvučko u caffe baru Chuara, koji uključuje karaoke, radionice i kreativne aktivnosti, a održat će se od 10 do 13 sati.

Od 16 do 20 h u BB Lučica nastupit će DJ-evi čovjektruba i Mudrobrka. Popodnevni DJ program vodi prema glavnom večernjem događanju u Ljetnom kinu, gdje nastupaju psihodelični genijalci Gdinjko, plesni kvartet koji pomiče granice mediterana i elektro popa ROLO i jedan od najfinijih repera u Hrvata sa sjajnim bendom iza sebe Kandžija. Noć ponovno završava Silent Discom u kojem će snage izmjeriti predstavnici Disco sekcija KSET-a iz 2005. i 2026. godine.

Posljednji dan festivala zadržava opušteni ritam uz jutarnji album listening session u Lučici od 10 do 12 sati, gdje ćemo slušati zadnje albume izvođača BEG, ŠO!MAZGOON i My Buddy Moose.

Dnevna ulaznica je 15 eura, a dvodnevna 25 eura. Ulaznica za filmsku projekciju po cijeni od 6 eura te za Sajdkvest po trenutnoj early bird cijeni od 10 eura kupuje se zasebno od festivalske karte. Dnevni program je besplatan za sve, kao i Silent disco party nakon festivalske večeri. U prodaji je do srijede 29.7. i ulaznica za festival i kampiranje. Ulaz za djecu do 16 godina je besplatan, "neka mladi slušaju masu dobru muziku", rekao je Brk.

Sve navedene ulaznice za peti Mudri Brk Festival u pretprodaji osigurajte u sustavu Core-event, a za kino ovdje. Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH te HDS Zamp.