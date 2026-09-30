MUČNI PRIZORI IZ SPLITA Uginule životinje danima su ostajale na ulicama. Sada je isteklo i privremeno rješenje - tko će ih uklanjati?

Stanovnici Splita ovog su ljeta na ulicama, nogostupima i zelenim površinama nailazili na prizore koji su izazivali neugodu i uznemirenost. Građani su iz različitih dijelova grada prijavljivali uginule životinje koje su, prema njihovim tvrdnjama, na javnim površinama ostajale danima.

Problem je nastao nakon što je šibenskoj tvrtki As-Eko 31. svibnja 2026. godine istekao ugovor za uklanjanje uginulih životinja na području Splita. Novi pružatelj usluge trebao je biti odabran kroz postupak javne nabave, no gotovo četiri mjeseca poslije taj postupak još nije završen.

Podsjetimo, na natječaj su pristigle dvije ponude. As-Eko svoju je dostavio 11. ožujka, a splitski Animalis Centrum dan poslije. Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda Animalis Centruma, s kojim je Grad trebao sklopiti okvirni sporazum vrijedan 117.618,75 eura s PDV-om. No, ponuda As-Eka odbijena je kao neprihvatljiva jer je njezina cijena premašila procijenjenu vrijednost nabave, odnosno sredstva koja je Grad osigurao za tu uslugu. Uslijedila je žalba, zbog koje postupak nije mogao biti dovršen.

Dok je administrativni postupak trajao, problem na gradskim ulicama nije nestao. Građani su nastavili prijavljivati uginule životinje na javnim površinama, a posebno ih je zabrinjavalo kada se na njihovo uklanjanje čekalo danima. Osim neugodnih prizora, otvorilo se i pitanje zašto Grad prije isteka prethodnog ugovora nije uspio osigurati kontinuitet usluge koja je, bez obzira na natječaje i žalbe, potrebna svakodnevno.

"Lešine su trunule na suncu i kiši"

Na situaciju je reagirala i Marina Kovačević, predsjednica stranke Split je naš!, koja smatra da bi Grad trebao osnovati vlastitu tvrtku odnosno službu koja bi bila zadužena za prikupljanje uginulih životinja s javnih površina. Kovačević odgovornost za situaciju pripisuje gradskoj vlasti, tvrdeći da se postupak mogao završiti prije početka turističke sezone.

"Zbog nemara gradske vlasti Split je pedeset dana turističke sezone bio bez ugovora za uklanjanje lešina s javnih površina. Kao što smo već upozoravali, ugovor je mogao biti potpisan i sve su žalbe mogle biti riješene još prije Nove godine ili, pak, prije 1. lipnja, ali nije i nisu", poručila je Kovačević.

Posebno se osvrnula na posljedice koje su građani mogli vidjeti na ulicama.

"Lešine uginulih životinja trunule su na suncu i na kiši danima, u nekim slučajevima čak i tjednima. Krasna slika našeg grada – žalosna za vidjeti, opasna za doživjeti", navela je.

Dok se čekalo okončanje postupka, Grad je pokušao pronaći privremeno rješenje. Za prikupljanje uginulih životinja tako je privremeno angažirana tvrtka Likomed s područja Sinja.

Iz Grada su nam pojasnili kako zbog zakonskih ograničenja tijekom trajanja postupka javne nabave nije mogao jednostavno angažirati tvrtke koje sudjeluju u samom postupku.

Privremeno rješenje trebalo je osigurati funkcioniranje sustava dok se ne završe žalbeni postupci. Međutim, stigao je kraj rujna, a konačna odluka još nije donesena.

Postupak još traje

Iz Grada Splita za Dalmaciju Danas potvrdili su da postupak odabira pružatelja usluge još nije okončan. Nakon što je prva žalba odbijena, tvrtka As-Eko 3. kolovoza 2026. podnijela je novu žalbu.

Grad je 11. kolovoza Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) dostavio odgovor na žalbu.

No odgovor se i dalje čeka.

"Budući da očitovanje nije zaprimljeno, a imajući u vidu potrebu za što skorijim okončanjem postupka i osiguravanjem kontinuiteta usluge, Grad je 11. rujna 2026. godine DKOM-u uputio i zahtjev za odobrenje nastavka postupka. Do danas očitovanje nije zaprimljeno ni po tom zahtjevu", odgovorili su nam iz Grada Splita.

U međuvremenu je Grad za prikupljanje uginulih životinja privremeno angažirao Likomed iz Sinja. Međutim, narudžbenica na temelju koje je tvrtka obavljala tu uslugu istekla je jučer, 29.rujna.

U Banovini su očekivali da će se do tada žalbeni postupak završiti. Nije.

"S obzirom na to da žalbeni postupak još traje, Grad Split nastavit će, u okviru zakonskih mogućnosti, poduzimati potrebne korake i tražiti odgovarajuća privremena rješenja kako bi se osigurao kontinuitet usluge do konačnog okončanja postupka", poručili su iz Grada.