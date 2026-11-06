Muči vas žgaravica? Gastroenterolozi otkrili jednostavno pravilo koje može pomoći, a mnogi ga zanemaruju

Peckanje u prsima, neugodan kiselkast okus u ustima i osjećaj vraćanja hrane iz želuca tegobe su s kojima se susreću mnogi ljudi. Žgaravica se često javlja nakon obilnih obroka, ali može postati posebno neugodna tijekom noći. Gastroenterolozi upozoravaju da jedna svakodnevna navika može dodatno pogoršati simptome, a riječ je o odlasku na spavanje neposredno nakon jela.

Refluks kiseline nastaje kada se želučani sadržaj vraća u jednjak. Na spoju želuca i jednjaka nalazi se mišićni prsten, odnosno donji ezofagealni sfinkter, čija je zadaća spriječiti vraćanje kiseline i hrane.

Kada taj mišić ne funkcionira pravilno ili se opusti u pogrešnom trenutku, želučana kiselina može dospjeti u jednjak i izazvati neugodne simptome.

Gastroenterologinja Rucha Shah iz američkog zdravstvenog sustava HonorHealth objašnjava da se povremeni refluks može javiti i kod zdravih osoba, osobito nakon obilnih ili masnih obroka.

Međutim, ako se tegobe učestalo ponavljaju, moguće je da je riječ o gastroezofagealnoj refluksnoj bolesti, poznatijoj kao GERB.

Pravilo od tri sata koje može promijeniti kvalitetu sna

Jedan od najjednostavnijih savjeta gastroenterologa jest izbjegavanje ležanja neposredno nakon obroka.

Gastroenterologinja Pratima Dibba iz ustanove Medical Offices of Manhattan preporučuje da između posljednjeg obroka i odlaska na spavanje prođu najmanje tri sata.

Razlog je jednostavan. Kada osoba leži, želučani sadržaj lakše se vraća prema jednjaku, dok uspravan položaj omogućuje gravitaciji da pomogne zadržavanju hrane i kiseline u želucu.

Tijekom nekoliko sati nakon obroka želudac se postupno prazni, čime se smanjuje mogućnost pojave noćnog refluksa.

Gastroenterolog Andrew H. Moore iz bolnice Swedish Hospital upozorava da žgaravica može ozbiljno narušiti kvalitetu sna. Osjećaj pečenja i bol mogu otežati uspavljivanje, a pojedine osobe zbog refluksa se bude i nekoliko puta tijekom noći.

Iako stručne smjernice uglavnom preporučuju razmak od dva do tri sata između jela i spavanja, kod obilnijih obroka ili sporijeg pražnjenja želuca ponekad je potrebno pričekati i dulje.

Tri dodatna načina za ublažavanje žgaravice

Osim pravilnog rasporeda obroka, gastroenterolozi izdvajaju još nekoliko navika koje mogu pomoći osobama koje se često suočavaju s refluksom.

Prva je održavanje primjerene tjelesne težine. Višak masnog tkiva u području trbuha može povećati pritisak na želudac i pogodovati vraćanju kiseline u jednjak.

Kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom čak i umjeren gubitak kilograma može pridonijeti ublažavanju simptoma.

Druga preporuka odnosi se na položaj tijekom spavanja. Podizanje uzglavlja kreveta može smanjiti noćne tegobe jer otežava vraćanje želučanog sadržaja prema jednjaku.

Treći savjet jest prepoznavanje namirnica koje pojedinoj osobi izazivaju simptome.

Među čestim prehrambenim okidačima nalaze se rajčica, agrumi, čokolada, začinjena i pržena hrana, alkohol te napitci koji sadržavaju kofein.

Ipak, ne reagiraju svi ljudi jednako na iste namirnice. Zato stručnjaci preporučuju praćenje vlastitih simptoma i prilagodbu prehrane, umjesto nepotrebnog izbacivanja velikog broja namirnica.

Kada žgaravica postaje razlog za zabrinutost?

Povremena žgaravica najčešće nije razlog za paniku, ali učestale ili izražene tegobe ne bi trebalo zanemarivati.

Osim pečenja iza prsne kosti, refluks može izazvati promuklost, kronični kašalj, grlobolju, osjećaj knedle u grlu i potrebu za čestim pročišćavanjem grla.

Ako se simptomi redovito ponavljaju, preporučuje se razgovor s liječnikom obiteljske medicine, koji može procijeniti potrebu za promjenama životnih navika, lijekovima ili dodatnom obradom.

Poseban oprez potreban je ako se pojave otežano gutanje, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine ili anemija. Takvi simptomi zahtijevaju liječničku procjenu, a ponekad i gastroenterološki pregled te endoskopiju.

Važno je znati i da bol u prsima nije uvijek posljedica žgaravice. Iznenadna ili jaka bol u prsima, osobito uz otežano disanje, znojenje ili širenje boli u ruku ili čeljust, zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Za osobe koje povremeno osjećaju žgaravicu, prvi korak može biti vrlo jednostavan: ranija večera, izbjegavanje ležanja nakon jela i prepoznavanje hrane koja izaziva tegobe.

Pravilo od tri sata ne može zamijeniti liječenje kada je ono potrebno, ali može biti korisna navika za mirniju noć i manje neugodnih simptoma.