Muči vas začepljen odvod i neugodan miris? Isprobajte ovaj jednostavan kućni trik

Nekoliko minuta održavanja jednom tjedno ili svaka dva tjedna često je dovoljno da sudoper ostane čist, a voda nesmetano otječe.

Začepljen sudoper i neugodan miris iz odvoda čest su problem u mnogim kućanstvima, a najčešći krivci su masnoća, ostaci hrane i sapuna koji se s vremenom nakupljaju u cijevima. Osim što voda sporije otječe, nakupljena masnoća može uzrokovati neugodne mirise te stvoriti pogodno okruženje za razvoj bakterija i plijesni, piše Večernji list.

Ako se odvod ne održava redovito, problem se s vremenom može pogoršati i dovesti do ozbiljnijeg začepljenja. Dobra vijest je da za osnovno održavanje ne morate posezati za agresivnim kemikalijama. Uz nekoliko sastojaka koje već vjerojatno imate u kuhinji, odvod možete očistiti brzo, jednostavno i bez puno truda.

Jedan od najjednostavnijih načina za održavanje odvoda je korištenje obične kuhinjske soli. Sol može pomoći u uklanjanju masnih naslaga i prljavštine koja se zadržava u cijevima, a zbog svojih blagih antibakterijskih svojstava često se koristi i za čišćenje drugih površina u kuhinji. Postupak je vrlo jednostavan: uspite veću količinu kuhinjske soli izravno u odvod, zakuhajte vodu, pažljivo ulijte vruću vodu u odvod kako bi omekšala masnoću i isprala nakupljene naslage.

Ako želite temeljitije očistiti odvod, možete isprobati i kombinaciju sode bikarbone i alkoholnog octa. Najprije u odvod uspite pola šalice sode bikarbone, a zatim dodajte pola šalice alkoholnog octa. Kemijska reakcija stvorit će pjenu koja može pomoći u razgradnji masnoće i ostataka hrane.

Ostavite smjesu da djeluje nekoliko minuta, a zatim dodajte malo deterdženta za pranje posuđa, koji učinkovito razgrađuje ulja i masnoću. Nakon otprilike 15 minuta isperite odvod većom količinom vruće vode, piše Večernji list.

Povremeno čišćenje odvoda može spriječiti nakupljanje masnoće, neugodne mirise i ozbiljnija začepljenja. Nekoliko minuta održavanja jednom tjedno ili svaka dva tjedna često je dovoljno da sudoper ostane čist, a voda nesmetano otječe. Ako je odvod potpuno začepljen ili se problem često ponavlja, ipak je najbolje potražiti pomoć vodoinstalatera.