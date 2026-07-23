Mučan slučaj iz Hrvatske: Svećenici skrivali zlostavljanje mladića 15 godina? Govorili su mu da sve zaboravi

Najmanje jedna provedena istraga i više prijava nisu bili dovoljni da se objelodani slučaj seksualnog zlostavljanja maloljetne osobe u Međubiskupijskom sjemeništu, odnosno gimnaziji, na zagrebačkoj Šalati. O tome su bili obaviješteni hrvatski biskupi i sam Vatikan, ali ništa nije poduzeto.

Dnevnik.hr došao je do informacija putem nekoliko izvora, ali i uvidom u dokumente. Kako se doznaje, Crkva razmatra što učiniti po pitanju ovog slučaja.

Zlostavljanje polaznika sjemeništa na Šalati, počelo je ranih 2000.-ih, kad je imao samo 16 godina. Trajalo je sve skupa desetak godina, čak i nakon što je otišao na petogodišnji filozofsko-teološki studij na Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu.

Govorili mu da sve zaboravi

Ispovjednici u sjemeništu su žrtvi govorili da sve što prije zaboravi, zbog čega se razvio osjećaj krivnje. Zlostavljač je, pak, svoju kontrolu iskazivao autoritetom, novčanim darovima te davanjem alkohola. Kod zlostavljane žrtve su dijagnosticirani posttraumatski stresni poremećaj, trajne promjene ličnosti nakon traume katastrofalnog intenziteta, kao i poremećaji uzrokovani drogama i alkoholom.

Tek nakon što je otišao studirati bogosloviju u Beč, 2012. godine, počelo se doznavati za zlostavljanje mladića. On je, naime, sve ispričao svom kolegi sa studija, koji je zatim pisao tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću. Naime, zlostavljač je, prema žrtvinim riječima, bio bivši biskupov suradnik, a danas je unutar Hrvatske biskupske konferencije (HBK) zadužen za rad katoličkih škola.

Kolega žrtve, koji je prijavio slučaj, kasnije je bio sustavno proganjan te ga se prisiljavalo da promijeni iskaz. Biskup Škvorčević je čak i zadužio jednog svećenika da provede istragu, no svi dokazni materijali nisu bili dovoljni za pokretanje istrage.

"Požeški biskup Ivo Martinović, po saznanju za predmetne navode, postupio je u skladu s važećim crkvenim i građanskim propisima te o njima obavijestio nadležna državna tijela i Nacionalni ured HBK-a za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Budući da su u tijeku postupanja nadležnih tijela, radi zaštite njihove provedbe i svih uključenih osoba Požeška biskupija u ovom trenutku ne može davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti slučaja", odgovor je požeške biskupije, iz kojeg proizlazi da je slučaj državnim vlastima prijavljen tek nakon Škvorčevićeva odlaska i dolaska Martinovića, odnosno prije dvije godine.

Svećenici su znali?

Izvori Dnevnik.hr-a tvrde da je sa zlostavljanjem bilo upoznato više svećenika iz Požege, Đakova, Zagreba, ali oni zbog straha od osvete nisu reagirali. Naime, oni koji su pokušali nešto poduzeti, bili su prozivani, maltretirani i marginalizirani.

Zlostavljani mladić je tijekom svog studija bogoslovije u Beču cijeli slučaj opisao i tadašnjem bečkom nadbiskupu, kardinalu Christophu Schönbornu, koji je 2018. o svemu pisao hrvatskim biskupima, ali i Dikasteriju za biskupe u Vatikanu. Navodni zlostavljač je tad bio na listi za biskupsku službu, pa je Schönborn želio da sve bude temeljito istraženo, kako bi se spriječilo napredovanje, ali i zadržavanje u svećeničkoj službi, ako se navodi pokažu istinitima.

Schönborn je u više navrata upozoravao hrvatske biskupe na ovaj slučaj, posljednji puta početkom ove godine, kad se obratio Dikasteriju za nauk vjere u Vatikanu, čijem je prefektu izrazio sumnju da bi slučaj zlostavljanja maloljetnog sjemeništarca mogao postati predmet sustavnog zataškavanja.

Schönborn je inače poznat po borbi protiv seksualnog zlostavljanja u Crkvi, ali i zataškavanja takvih slučajeva. U svom obraćanju Dikasteriju izravno je prozvao hrvatske biskupe i svećenike za zataškavanje.

"Požeška biskupija ove je godine obavijestila Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba o spomenutom slučaju. Sukladno važećim propisima, Nacionalni ured HBK-a o navedenom je obavijestio nadležna državna tijela. S obzirom na to da su postupanja nadležnih tijela u tijeku, nismo u mogućnosti davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti predmeta", stoji u odgovoru iz HBK-a.

Prema dostupnim informacijama, sa zlostavljanjem je bio upoznat i današnji riječki nadbiskup Mate Uzinić, no iz njegovog ureda tvrde da se on tog slučaja ne sjeća, niti u arhivi o tome postoje podaci.

Policijske uprave požeško-slavonska i dubrovačko-neretvanska te Apostolska nuncijatura u Zagrebu i DORH nisu odgovorili na pitanja o ovom slučaju.