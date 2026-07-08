'Mrtva pijana' sjela za volan: S 2.45 promila projurila kroz STOP i izazvala sudar

U Varaždinu se u utorak, 7. srpnja, oko 17.30 sati dogodila prometna nesreća koju je izazvala 59-godišnja vozačica pod utjecajem alkohola.

Vozačica je upravljala osobnim automobilom s 2,45 promila alkohola u krvi te se kretala Ulicom Augusta Harambašića. Dolaskom do raskrižja sa Slavonskom cestom i Ulicom Bogoslava Šuleka nije se zaustavila na prometnom znaku „STOP“, već je ušla u raskrižje i oduzela prednost vozilima koja su se kretala cestom s prednošću prolaska.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U tom trenutku u lijevu bočnu stranu njezina vozila udarilo je osobno vozilo kojim je upravljala 26-godišnjakinja, a koja se kretala Slavonskom cestom.

Srećom, u prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala samo materijalna šteta.

Zbog vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja prometnog znaka i izazivanja prometne nesreće, 59-godišnjakinji prijeti novčana kazna do 3.700 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 15 mjeseci.

Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, vozačici će biti određeno i devet negativnih prekršajnih bodova.