"Mrtav pijan" sjeo za volan u Istri: U zavoju izgubio nadzor i sletio s ceste

Jedna je osoba teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila 1. kolovoza oko 18.30 sati na području Svetvinčenta, izvijestila je PU Istarska.

Nesreća se dogodila kada je 54-godišnji vozač, pod utjecajem alkohola od 1,89 promila, upravljao automobilom pulskih registracijskih oznaka državnom cestom D77 iz smjera Vodnjana prema Pazinu. Pritom nije koristio sigurnosni pojas.

Dolaskom do zavoja vozač je, zbog neprilagođene brzine kretanja, prešao na suprotnu prometnu traku, nakon čega je automobil u zanošenju sletio izvan kolnika i prevrnuo se na bočnu stranu.

U nesreći je vozač zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.