'Mrtav pijan' izazvao požar u Košutama

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom kojeg sumnjiče da je 11. rujna u Košutama izazvao požar na vratima skladišta ugostiteljskog objekta.

Policija je oko 17 sati zaprimila dojavu o požaru, a nedaleko od mjesta događaja pronađen je 58-godišnjak. Alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pod snažnim utjecajem alkohola – izmjereno mu je 2,7 promila.

Zbog stanja u kojem se nalazio najprije je odveden na preventivni liječnički pregled, nakon čega je doveden u policijske prostorije.

Na mjestu požara obavljen je očevid kojim je utvrđeno da su izgorjela drvena vrata skladišta, dok je vatra oštetila još jedna vrata u blizini. Srećom, u događaju nije bilo ozlijeđenih.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 58-godišnjak počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku jer je policija ocijenila da su ispunjeni zakonski uvjeti za određivanje istražnog zatvora.