Mrtav 71-godišnjak pronađen u kući, policija uhitila jednu osobu

U Operativno-komunikacijskom centru policije Policijske uprave brodsko-posavske 7. kolovoza oko 23,16 sati, zaprimljena je dojava da se u kući na području Slavonskog Broda nalazi tijelo 71-godišnjaka, priopćila je PU brodsko-posavska.

Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim.

U tijeku je očevid i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja.