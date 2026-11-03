Mrduljaš odgovorio kritičarima Mišina ispraćaja

Posljednji ispraćaj Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu okupio je tisuće ljudi koji su pjesmom odali počast jednom od najpoznatijih hrvatskih glazbenika. I dok su mnogi pozdravili odluku da se oproštaj organizira upravo na stadionu njegova voljenog Hajduka, pojedini dijelovi programa izazvali su različite reakcije.

Među trenucima o kojima se raspravljalo bio je i prolazak vozila s lijesom legendarnog pjevača oko travnjaka Poljuda. Na kritike upućene organizatorima tijekom televizijskog prijenosa osvrnuo se skladatelj i glazbeni producent Tomislav Mrduljaš, koji je kao predsjednik splitske podružnice Hrvatske glazbene unije sudjelovao u pripremi glazbenog programa.

Mrduljaš nije skrivao što misli o kritikama na račun organizacije ispraćaja.

„Je li sve ovo trebalo organizirati? Onaj kome se ne sviđa, neka prebaci program ili ugasi televiziju. Mi slavimo našeg Mišu i slavit ćemo ga uvijek”, poručio je.

Naglasio je kako velik odaziv građana najbolje pokazuje koliko je Mišo Kovač značio publici.

„Mi to s ponosom govorimo jer kad u pet sati 30.000 ljudi 'skine' ulaznicu za ovaj oproštaj, nemamo o čemu razgovarati”, rekao je Mrduljaš.

Dodao je kako organizatori stoje iza pripremljenog programa i ponosni su na način na koji je Split ispratio glazbenu legendu. Onima kojima se takav oproštaj nije svidio poručio je da nisu morali prisustvovati događaju.

Tisuće ljudi pjevale Mišine najveće hitove

Na Poljudu su se tijekom večeri izmjenjivali izvođači koji su Miši Kovaču odali počast njegovim pjesmama. Među njima su bili Dražen Zečić, Mladen Grdović, Alen Nižetić, Jole i Klapa Rišpet.

Posebno emotivan trenutak bio je prolazak vozila s Mišinim lijesom oko stadionskog terena, uz pjesmu „Poljubi zemlju”. Publika je uglas pjevala, a oproštaj je protekao uz snažne emocije okupljenih.

Upravo je taj prizor postao jedan od najzapaženijih trenutaka večeri, ali i povod za raspravu o načinu na koji je organiziran posljednji ispraćaj.

Mrduljaš je, međutim, jasno poručio da organizatori nemaju razloga skrivati ponos zbog događaja kojim je Split odao posljednju počast Miši Kovaču.