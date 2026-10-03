Mrdujska regata krenula iz Splita, bonaca usporila 200 brodova: "Čekamo prvi maestral"

Oko 200 brodova isplovilo je u subotu iz Splita na 95. Mrdujskoj regati, jednoj od najstarijih i najpoznatijih jedriličarskih regata na Jadranu. Start je označen u 11 sati, no flotu su ubrzo dočekali gotovo potpuna bonaca i čekanje prvog maestrala koji bi jedrilice trebao povesti prema Mrduji.

Pred sudionicima je tradicionalna ruta Split – Mrduja – Split, duga oko 22 nautičke milje. Ovogodišnje izdanje prati sunčano i toplo vrijeme, ali zasad uz vrlo malo vjetra.

Prema informacijama organizatora, ove godine zabilježen je rekordan broj prijava za Mrdujsku i Višku regatu.

Znak za početak utrke tradicionalno je dao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a svi koji žele pratiti kretanje jedrilica to mogu učiniti uživo putem aplikacije KWINDOO.

Direktor regate Damir Skelin opisao je uvjete na moru kao „tipično mrdujske“.

„Imamo neku bonacu i čekamo prvi maestral da flota pojuri prema vratima. Svi uživaju jer ovo nije samo regata, ovo je slavljenje mora“, poručio je Skelin.

Organizatori su se pripremili i za mogućnost da nedostatak vjetra uspori regatu. Sve posade koje uspiju okrenuti Mrduju bit će evidentirane kao da su prošle pomoćni cilj, čime se želi izbjeći nepotrebno dugo zadržavanje sudionika na moru.

„Ne želimo da se itko maltretira ako je bonaca, želimo da uživaju. Cilj je da se slavi more i uživa“, dodao je Skelin.

Fešta se nastavlja i nakon jedrenja

Program neće završiti ulaskom posljednjih jedrilica u cilj. Na platou JK Labud slijede proglašenje najboljih, druženje, marenda i glazbeni program.

Organizatori su pripremili i niz posebnih nagrada. Najsretnijem skiperu u sklopu „Nagrade po srići“ pripast će Bura gumenjak dug 2,5 metra, dok će pobjednici 100. dvoboja Mrduje dobiti medalje i posebne jedriličarske prsluke.

Novost je nagrada namijenjena povratnicima. Jedan od sudionika koji na Mrdujskoj regati nije jedrio najmanje pet godina osvojit će iPhone 17.

Subotnja večer rezervirana je za koncert Mjesnog odbora, tijekom kojeg će biti izvedena i nova himna regate „Mrduja – majka svih regata“. Posjetitelje očekuju i natjecanje jedriličara u pripremanju dalmatinske marende, gastronomska ponuda te prigodne izložbe fotografija.

Mrdujska regata i ove godine ima humanitarnu dimenziju. U sklopu projekta „Jedrite uz Rotary za Zakladu hrvatskih sportaša“ nastavlja se suradnja sa Zakladom hrvatskih sportaša i Hrvatskim olimpijskim odborom.

Za posade su pripremljeni poklon-paketi, a nakon dolaska u cilj očekuje ih hrana i druženje do početka večernjeg programa. Proglašenje i dodjela nagrada planirani su oko 20.30 sati.