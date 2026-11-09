Mračne tajne dark weba: Što se krije u najmračnijim dijelovima interneta? Stručnjak otkriva kako funkcionira digitalno podzemlje

U sklopu novinarskog projekta Dalmacije Danas "Mračne stranice interneta – koje tajne krije dark web?", kroz koji istražujemo skrivene dijelove interneta, trgovinu osobnim podacima, kibernetički kriminal i opasnosti koje prijete građanima u digitalnom svijetu, razgovarali smo s izv. prof. dr. sc. Stjepanom Grošem, stručnjakom za kibernetičku i informacijsku sigurnost s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o stručnjaku koji se godinama bavi računalnom sigurnošću, zaštitom informacijskih sustava, analizom kibernetičkih prijetnji i istraživanjem naprednih tehnologija. Njegov znanstveni i stručni rad obuhvaća sigurnost računalnih mreža, proučavanje ponašanja napadača te primjenu umjetne inteligencije u području kibernetičke sigurnosti. U nastavku našeg istraživačkog serijala Groš objašnjava što je zapravo dark web, kako funkcioniraju anonimne internetske mreže i zašto se iza njih ne kriju isključivo kriminalci. Otkriva koliko je anonimnost na internetu doista moguća, na koje načine sigurnosne službe mogu otkriti identitet kriminalaca te kako osobni podaci običnih građana završavaju na ilegalnim internetskim tržištima. Posebno se osvrće na organiziranost suvremenog kibernetičkog kriminala, upozoravajući da je riječ o razvijenom poslovnom ekosustavu u kojem kriminalci kupuju i prodaju gotove alate, usluge i infrastrukturu za provođenje napada. Govori i o izazovima međunarodnih istraga, ograničenjima s kojima se suočavaju policijske službe te razlozima zbog kojih pojedini počinitelji ostaju izvan dosega pravosuđa. Jedna od važnih tema razgovora jest i umjetna inteligencija, za koju Groš upozorava da trenutačno više koristi kriminalcima i napadačima nego obrani. Objašnjava kako nove tehnologije omogućuju sve uvjerljivije internetske prijevare, ubrzavaju pronalaženje sigurnosnih ranjivosti i olakšavaju provođenje napada čak i osobama bez ozbiljnijeg tehničkog znanja.

Uz pitanje gdje završava pravo na privatnost, a počinje potreba za suzbijanjem kriminala, Groš govori i o zaštiti novinara, zviždača i političkih aktivista, mogućim zlouporabama sustava nadzora te europskim raspravama o kontroli digitalnih komunikacija. Na kraju donosi konkretne savjete građanima o zaštiti osobnih podataka, sigurnom korištenju interneta i prepoznavanju opasnosti koje u digitalnom prostoru svakodnevno vrebaju.

Profesore Groš, dark web u javnosti često izaziva strah i povezuje se gotovo isključivo s kriminalom. Što je zapravo dark web, po čemu se razlikuje od običnog interneta i koliko su predodžbe koje ljudi imaju o njemu utemeljene na stvarnosti?

- Mislim da prvo moramo razjasniti što znači "dark web" i još neke povezane pojmove kako bismo se preciznije izražavali i jasnije razgraničili što je dobro, a što nije. Prvo, nema nekakve službene definicije pojma „dark web” i taj se pojam najčešće, ako ne i isključivo, upotrebljava za mjesta gdje kriminalci, pod krinkom anonimnosti, prodaju i kupuju različite usluge i različitu robu – velikom većinom ilegalne. Tako gledajući, doista se radi o nečemu čvrsto vezanom uz kriminal te bi ta mjesta trebalo izbjegavati. Među robom koja se prodaje nalaze se ukradene stvari ili podaci, krivotvorena roba, droga, oružje i slično. Usluge su provođenje napada, izrada zloćudnog koda i slično. Dakle, svatko tko misli da se radi o mjestima koja treba izbjegavati, dobro razmišlja. Međutim, "dark web" se temelji na anonimizacijskim mrežama, od kojih je Tor najpopularniji. Anonimizacijske mreže nisu nekakve mreže neovisne o internetu, dapače, one rade tako da koriste internet, ali ga koriste na takav način da pokušavaju osigurati što veću anonimnost svojim korisnicima – bilo onima koji koriste internet ili onima koji nude bilo kakve usluge na internetu. U tom smislu, "dark web" je samo jedna od primjena anonimizacijskih mreža, i to takva primjena u kojoj se ne zna tko nudi uslugu, a ne zna se ni tko je koristi. Anonimizacijske mreže nastale su kako bi ljudi mogli štititi svoju anonimnost u svijetu u kojemu nas se sve lakše prati, a posebno kako bi se zaštitili borci za ljudska prava i opće dobro koji mogu stradati ako se utvrdi njihov identitet. Primjerice, u represivnim režimima gdje je kazneno djelo reći bilo što protiv države ili nekoga tko je na vlasti, s mogućim jako teškim posljedicama. Ili zviždači koji otkriju nepravilnosti, a zbog toga budu progonjeni. Trebali bismo razgraničavati i pojmove anonimizacija i privatnost jer to nije isto. Mi ovdje većinom govorimo o anonimizaciji, ali se ovlaš dotičemo i privatnosti. Kratko, privatnost znači da vaši osobni podaci nisu otkriveni nekome kome ih vi ne želite otkriti i da su općenito pod vašom kontrolom. Anonimnost, s druge strane, znači da se, kada nešto napravite, ne može uprijeti prstom u vas i reći – to ste vi napravili. Dakle, na neki način se skrivate u nekakvoj masi.

Koliko je anonimnost uistinu moguća i mogu li se osobe koje koriste anonimizacijske mreže potpuno sakriti? Na koji se način ipak uspijeva otkriti identitet pojedinih korisnika?

- Upotrebom anonimizacijskih mreža, kao što je Tor, moguće je postići izrazito visoku razinu anonimnosti, do te mjere da je i državama teško narušiti tu anonimnost. Ipak, to ne znači da je anonimnost apsolutna jer pogreške koje čine korisnici mogu narušiti tu anonimnost. Primjerice, ako pristupate nečemu na internetu korištenjem mreže Tor, a onda u nekom trenutku pristupite direktno – slučajno ili namjerno – tog trenutka vas se može otkriti. Postoje još dva načina na koja se korisnik anonimizacijske mreže može deanonimizirati, a da ne može ništa učiniti. Prvi, opasniji, jest taj da se pojavljuju pogreške u implementaciji mreže Tor ili preglednika, a takvih je slučajeva bilo. Drugi način je napad na samu mrežu Tor, odnosno na njezine dijelove – no zbog načina na koji radi, to je dosta zahtjevno i traži velike resurse. Ta dva događaja dosta su rijetka, ali i opasna.

Kako osobni podaci običnih građana, poput lozinki, adresa elektroničke pošte, osobnih dokumenata ili financijskih informacija, završavaju na ilegalnim internetskim tržištima? Može li netko postati žrtva takvih aktivnosti, a da nikada nije posjetio dark web?

- Podaci običnih građana ne završavaju na dark webu zato što su ga oni posjetili. Način na koji podaci završe na dark webu jest taj da negdje budu ukradeni – a mogu biti ukradeni tamo gdje su pohranjeni. Pohranjeni mogu biti na njihovim vlastitim računalima, mobitelima ili u oblaku (Google Drive, iCloud, OneDrive ili Dropbox) te u raznim tvrtkama kojima direktno ili indirektno dajemo svoje podatke. Postoji i način da se ukradu kada se prenose, ali da ne usložnjavam već ionako složen opis – tu opciju ću zanemariti, ali se inače nikako ne smije zanemarivati! Sada možemo gledati za svako mjesto na kojemu su podaci pohranjeni kako mogu biti ukradeni i što vlasnik tih podataka može (ili ne može) učiniti. Kada govorimo o tvrtkama i mogućnosti da njima netko ukrade naše podatke, tu jedino što možemo učiniti jest paziti kome dajemo podatke! Kada govorim o vlastitim računalima i mobitelima, onda to znači da moramo paziti na sigurnost tih uređaja – redovito ih nadograđivati, ne instalirati softver koji nam ne treba ili je sumnjivog podrijetla, paziti da imamo postavljene lozinke te da su dovoljno kompleksne, paziti da ne dajemo te lozinke nikome. Konačno, kada govorimo o oblaku, onda se zaštita svodi na to da se, prvo, držimo poznatih i provjerenih tvrtki koje nude uslugu u oblaku, a drugo, pazimo na lozinke te, ako je moguće, uključimo dvofaktorsku autentifikaciju.

Koliko su organizirane kriminalne aktivnosti na dark webu? Govorimo li pretežno o pojedincima ili o razvijenim kriminalnim mrežama koje imaju vlastitu infrastrukturu, pravila i načine poslovanja?

- Današnji kriminalci daleko su od nekadašnjih znatiželjnih pojedinaca koji su se dokazivali, a istovremeno imali visoke tehničke sposobnosti i znanja. Kibernetički kriminal vrlo je složen poslovni ekosustav u kojemu postoje razne specijalizacije te razmjena robe i usluga – ilegalnih, naravno. Dakle, radi se o pravoj ekonomiji koja funkcionira na temelju ponude i potražnje. U toj ekonomiji djeluju pojedinci, ali i organizirane skupine – baš kao što u svakoj legalnoj ekonomiji imamo pojedince i tvrtke. I baš kao i u legalnoj ekonomiji, veće skupine mogu ponuditi složenije usluge. Pa tako imamo one koji prodaju zloćudni kod (viruse), one koji iznajmljuju infrastrukturu za napade, neki se bave preprodajom robe, neki pranjem novca, neki izvlačenjem novca iz sustava itd. Bitno je primijetiti da današnji kriminalni ekosustav ne traži duboka tehnička znanja, pa čak ni tehnička znanja uopće, jer velik dio sudionika gotove alate i usluge kupuje ili unajmljuje. To je i razlog zašto sam ja osobno protiv korištenja pojma haker kad god se dogodi neko tehnološko kriminalno djelo. Jer u ogromnoj većini slučajeva počinitelji nemaju veze s hakerima i hakiranjem!

Na dark webu spominju se trgovina drogom, oružjem, ukradenim podacima, ali i mnogo ekstremnije kriminalne aktivnosti. Što je od toga dokumentirana stvarnost, a što internetski mit ili senzacionalizam? Koje su najčešće zablude o dark webu?

- Tu nema nikakvog mita, doista se na dark webu može naći svega i svačega te vrlo ružnih stvari.

Vaš istraživački rad obuhvaća i kibernetičku obranu. Kako sigurnosni stručnjaci otkrivaju prijetnje koje dolaze iz skrivenih dijelova interneta i koliko je zahtjevno pratiti kriminalce koji djeluju preko granica različitih država?

- Istragom kriminala općenito se bavi policija – to ne rade pojedinci, stručnjaci za sigurnost ili tvrtke. Ipak, kada govorimo o tvrtkama, specifično je za kibernetičku sigurnost da u istragama sudjeluju i velike svjetske tvrtke koje imaju pristup velikim količinama podataka te su strateški pozicionirane na različitim dijelovima interneta. Primjerice, Microsoft preko svoje jedinice Digital Crimes Unit surađuje s policijama, Google preko Google Threat Intelligence Group i tako dalje. Policija i navedene tvrtke prate dark web kako bi otkrile koja su kaznena djela počinjena. Za policiju je specifično da prvo mora utvrditi da je kazneno djelo u njezinoj nadležnosti kako bi mogla krenuti s istragom, dok tvrtke prate kaznena djela bez obzira na granice budući da su njihovi korisnici svuda po svijetu. Način na koji se otkrivaju kriminalci jest prikupljanje podataka o kriminalnim djelima na temelju kojih se pokušava utvrditi što je točno učinjeno te se pokušava otkriti tko stoji iza anonimnih identiteta i gdje su im resursi. Tijekom cijelog postupka istrage vodi se računa o prikupljanju dokaza. Kao što i sami kažete, kibernetički kriminal je internacionalan, što jako otežava istrage i djelovanje, a posebno na svjetskoj razini. Istraga je najefikasnija kada se obavlja unutar jedne države. Ako kriminalno djelo na neki način uključuje više država, to znači da policije tih država moraju surađivati. Unutar EU-a to ide relativno dobro, s demokratskim državama izvan EU-a (SAD, Kanada, Japan, Južna Koreja, Australija) ide također dobro, a s nekim drugim državama ne ide nikako. Tako da se u dosta slučajeva čak i zna tko je počinio kriminalno djelo, ali počinitelje njihova država štiti – nekad jer ne smiju izručivati svoje državljane, a nekad jer ih ne žele izručiti niti procesuirati. Iz tog razloga, svakako je cilj istraga uhićenje kriminalaca, ali kada nisu dostupni, tada se pokušava ukloniti njihova infrastruktura kako bi ih se spriječilo u počinjenju kaznenih djela. Zbog anonimnosti i pravnih ograničenja, istrage mogu trajati i godinama, ako uopće daju rezultate.

Anonimizacijske mreže mogu poslužiti i zaštiti novinara, zviždača i političkih aktivista. Kako pomiriti pravo na anonimnost i privatnost s potrebom za sprječavanjem kriminala? Postoji li opasnost da borba protiv kibernetičkog kriminala ugrozi legitimne slobode korisnika?

- Dotaknuli ste upravo jednu vrlo tešku temu oko koje se vodi jako puno rasprava i sukobljavaju različiti stavovi. Ta tema je nešto općenitija od anonimizacije i uključuje i tzv. šifriranje s kraja na kraj. Primjerice, Signal, WhatsApp i donekle Telegram šifriraju komunikaciju na takav način da je mogu vidjeti samo primatelj i pošiljatelj, a sve s ciljem zaštite privatnosti. Međutim, svaka tehnologija koja je nastala i može se iskoristiti za dobro može se koristiti i za loše, pa to vrijedi i za anonimizacijsku tehnologiju. Baš kao što se korištenjem anonimizacije štite novinari, aktivisti i slično, tako se štite i kriminalci. Države su pokušavale i pokušavaju ograničiti korištenje takvih tehnologija ili uvoditi različite metode da se ipak može prisluškivati. Posljednji pokušaj, koji još traje, jest "Chat Control" u EU-u. Motivacija za to je dobra, želi se spriječiti seksualno iskorištavanje djece. Problem je što bi se takvi mehanizmi mogli i zloupotrijebiti, bilo od strane država ili od strane kriminalnih skupina koje bi u njima pronašle ranjivosti ili manjkavosti – a svaka tehnologija u nekom trenutku pokaže te probleme. Dakle, pitanje je – kako jamčiti privatnost, ali istovremeno sprječavati kriminalna djela? To je težak problem, da ne kažem gotovo nemoguć, i sigurno će potrajati rasprave i traženje odgovarajućeg rješenja.

Umjetna inteligencija sve snažnije ulazi u područje kibernetičke sigurnosti. Hoće li njezin razvoj olakšati otkrivanje kriminalnih aktivnosti ili će napadačima otvoriti nove mogućnosti za prikrivanje identiteta i provođenje napada?

- Umjetna inteligencija doista značajno mijenja kibernetičku sigurnost i, nažalost, u ovom trenutku više koristi kriminalcima i napadačima nego obrani. No, ne na način da poboljšava prikrivanje identiteta napadača, nego na način da olakšava određene korake provođenja napada. Načini na koje umjetna inteligencija djeluje na kibernetičku sigurnost jesu snižavanje praga znanja i sposobnosti potrebnih za bavljenje kriminalnim djelatnostima, ubrzavanje pronalaženja ranjivosti i ubrzavanje izrade koda za iskorištavanje ranjivosti. Povrh svega, phishing napadi trenutačno su dovedeni do takvog stanja da se više ne može dati savjet "ako je gramatika loša, to je phishing"! Elektroničke poruke koje se sastavljaju korištenjem umjetne inteligencije zvuče odlično, a dodatno, umjetna inteligencija omogućava istraživanje interesa žrtve i još bolje prilagođavanje takvih poruka. Uglavnom, zanimljiva vremena i vidjet ćemo kako će se to razvijati dalje.

Za kraj, koliko bi prosječan građanin Hrvatske trebao biti zabrinut zbog dark weba? Koje biste mu najvažnije savjete dali kako bi zaštitio svoju privatnost i osobne podatke?

- Prosječan građanin RH nema nikakvog doticaja s dark webom i ne treba se opterećivati njime. Ono čega bi se prosječni građanin trebao najviše bojati jest krađa njegovih/njezinih osobnih podataka ili novca koji onda završe na dark webu. To znači da treba maksimalno ograničiti dijeljenje svojih osobnih podataka s bilo kim, ne posjećivati sumnjive stranice, ne instalirati nepoznati softver, ne odgovarati na sumnjive poruke elektroničke pošte – i općenito, bilo kakve poruke koje stižu raznim kanalima (WhatsApp, Viber, SMS, telefonski pozivi i slično). Također, treba paziti na prijevare kojima kriminalci također pokušavaju izvući podatke ili pristupe od svojih žrtava. To ne znači da treba u potpunosti ignorirati anonimizacijske mreže kao što je Tor. One mogu biti korisne, posebno ako se ide na nekakav put ili se nalazi u nekakvoj okolini u kojoj niste sigurni nadzire li vas netko ili ne. Dakle, preporučljivo je biti upoznat s anonimizacijskim mrežama te ih primjereno koristiti prema potrebi.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti